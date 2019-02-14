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ABD'ye giden heyetten açıklama: Şartlar uyarsa alabiliriz

TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ABD'li meclis üyeleriyle yaptığı görüşmeye ilişkin ise 'S-400 alıyor olmamızın Patriot almamıza engel teşkil etmediğini de anlattık. Bunları da şartları uyarsa alabiliriz fakat biz S-400 anlaşmasına sadık kalacağız.' dedi.

14 Şubat 2019 Perşembe 09:52
ABD'ye giden heyetten açıklama: Şartlar uyarsa alabiliriz

TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, başkanlığındaki heyet, ABD'nin başkenti Washington'da çeşitli temaslarda bulundu.

Heyette TBMM Dış İlişkiler Komisyonundan AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ve İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin yer aldı.

Birçok Senato ve Temsilciler Meclisi üyesiyle Kongrede görüşmeler gerçekleştiren heyet, daha sonra Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde Türk basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı.

Kongredeki çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bozkır, Türk-Amerikan ilişkilerini ilgilendiren birçok konuyu senatörler ve vekillerle ele aldıklarını söyledi.

Çekilme sürecinde koordinasyona vurgu

Kongredeki görüşmelerinde ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinin en önemli konu olarak geniş şekilde gündeme geldiğini belirten Bozkır, "ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinde Türkiye ile koordinasyon olmazsa bölgede yeni boşluklar doğabilir." dedi.

"Güvenli bölge" konusunun halen netlik kazanmadığına işaret eden Bozkır, her iki tarafın da bu konunun detaylarının netleşmesini beklediğini, Kongre üyelerinin de bu süreci yakından takip ettiklerini dile getirdi.

"Türkiye mutlaka söz sahibi olmalı''

Terör örgütü YPG/PKK'nın Türk-Amerikan ilişkilerine verdiği zararı muhataplarına anlattıklarını ifade eden Bozkır, "Burada oluşturulacak bir güvenli bölgede Türkiye mutlaka söz sahibi olmalıdır. YPG/PKK'nın kontrolünün olduğu bir güvenli bölgeyi bizim hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

Bozkır ayrıca, ABD'de ortaya atılan "ABD'nin çekilmesinden sonra Türkiye'nin Kürtleri katledeceği" şeklindeki söylemin çok yanlış olduğunu vurgulayarak, hem Türkiye'de hem de bölgede yaşayan milyonlarca Kürt ile YPG/PKK'nın aynı kefeye konulmasının ciddi bir hata olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkiyi "özel bir ilişki" şeklinde tanımlayan Bozkır, liderler arasındaki temaslar hakkında, "Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir güveni olduğunu görüyoruz." yorumunu yaptı.

"S-400'ler ve PAtriotlar bir arada olabilir''

Kongredeki görüşmelerinde S-400 konusunun da gündeme geldiğini belirten Bozkır, Türkiye'nin artık bu füze sistemlerini satın aldığını ve kasım ayında ilk bataryaların gelmesini beklediklerini ifade etti. Bozkır, "Ancak S-400 alıyor olmamızın Patriot almamıza engel teşkil etmediğini de anlattık. Bunları da şartları uyarsa alabiliriz fakat biz S-400 anlaşmasına sadık kalacağız." dedi.

Bozkır, Türkiye'nin füze savunma ihtiyacı bağlamında sırasıyla Çin, ABD (Patriot), Eurosam ve Rusya (S-400) alternatifleriyle ilgilendiğini, ancak hem fiyat hem de teknoloji transferi konusunda günün sonunda S-400'lerin öne çıktığını anlattı.

"S-400'lerle F-35'ler arasında doğrudan bir bağ kurmak yanlıştır. Rus yapımı birçok askeri ürüne sahip başka NATO üyesi ülkeler de var." değerlendirmesinde bulunan Bozkır, iki sistem arasında herhangi bir bilgi akışı olmayacağı konusunda emin olduklarını belirtti.

"FETÖ konusunda hayal kırıklığı var"

Türk-Amerikan ilişkilerindeki bir diğer önemli konu başlığı olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili süreçleri de konuştuklarını dile getiren Bozkır, Türkiye'nin çok sayıda belge göndermiş olmasına rağmen ABD nezdinde sürecin halen çok yavaş işliyor olmasından duydukları hayal kırıklığını net bir şekilde Kongre üyelerine aktardıklarını anlattı.

Bozkır, ABD'de son dönemde özellikle Federal Soruşturma Bürosu (FBI) nezdinde yürütülen bazı süreçlerin çok önemli olduğunu ancak buradan çıkacak somut adımları görmeleri gerektiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 09:52
  1. Rize
  2. İstanbul
  3. Erzurum
  4. Aydın
  5. patriot
  6. TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır

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