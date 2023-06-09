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Sosyal Medya ABD'ye giden eski oyuncu Özgür Demirtaş'a haddini bildirdi! "Doğru referansı göstermediği için...
Sosyal Medya

ABD'ye giden eski oyuncu Özgür Demirtaş'a haddini bildirdi! "Doğru referansı göstermediği için...

Yeniakit Publisher
2023-06-09 08:47:00 -
ABD'ye giden eski oyuncu Özgür Demirtaş'a haddini bildirdi! "Doğru referansı göstermediği için...

Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ülke gündeminden kopmuyor. Özgür Demirtaş'ın ekonomi yorumunu paylaşan eski oyuncu bakın ne dedi.

Yıllar önce Türkiye'yi terk ederek yurtdışına yerleşen oyuncu Tolga Karel, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne dair açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Karel, sonuçlara ilişkin "Olmasını beklediğim oldu. Bugünden sonra daha çok çalışacağız. Yeni Türkiye ile dünya yeniden tanışacak" demişti.

Karel şimdi ise Özgür Demirtaş paylaşımıyla dikkat çekti. "İşsizlik ve büyük pahalılık geliyor… ve ben çok ÜZGÜNÜM. Yüzlerce uzman çok uyardı, çok konuştu. Yapmayın dedik, etmeyin dedik. Bu yol yanlış dedik. Ülkenin bu durumda olmasına çok üzgünüm. Olan yine garibana olacak" diyen Demirtaş'ı eleştiren Tolga Karel şunları yazdı:


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