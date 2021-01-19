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Dünya ABD'ye gideceklerdi... Çatışma çıkınca mahsur kaldılar
Dünya

ABD'ye gideceklerdi... Çatışma çıkınca mahsur kaldılar

ABD'ye gitmek isteyen binlerce Honduraslı göçmen, askerlerle yaşanan çatışma sonrası Guatemala’da mahsur kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 11:02:00 -
ABD'ye gideceklerdi... Çatışma çıkınca mahsur kaldılar

Orta Amerika üzerinden uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra ABD’ye ulaşmak isteyen binlerce Honduraslı göçmen, dün güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonrası Guatemala’da mahsur kaldı.

AFP’nin aktardığı bilgilere göre, pazar günü yola çıkan göçmenler, yolculuğun üçüncü gününde, Honduras sınırına yakın Guatemala’nın güneydoğusundaki Vado Ancho kasabasında, seyahat izni ve Kovid-19 negatif testlerini gösteremeyen göçmenler durduruldu. Ordu ve polis tarafından göz yaşartıcı gaz ve coplarla göçmenlere sert müdahalelerde bulundu.

Güneyden yaklaşık 4 bin kişinin oluşturduğu bir konvoyun daha ilerlediğini açıklayan Ulusal Göç Enstitüsü (INM), 9 bin kişiye yakın göçmenin Honduras’tan ayrıldığını bildirdi. Güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri sonrası yüzlerce kişi farklı yönlere dağılırken bin 500’ü Honduras’a geri döndü.

ABD’ye ulaşmak isteyen ve aralarında çocuklu ailelerinde bulunduğu göçmenler, yolcuğun ikinci akşamını Guatemala’ya 50 kilometre uzaklıkta olan Vado Ancho kasabasının bir sokağında geçirdi. Geri dönmeyi planlamadığını belirten göçmen Melvin Cabrera (50) “Ben bir kaynakçı ve marangozum ancak Honduras’ta ailemi geçindirebilecek bir iş bulamıyorum” dedi.

Meksika ve Guatemala üzerinden ABD’ye geçmek isteyen göçmenler, yoksulluktan, işsizlikten, çete şiddetinden, uyuşturucu ve Eta tropik fırtınası ve Lota kasırgası nedeniyle meydana gelen hasardan kurtulma ümitlerini dile getirdiler.

Göçmenlerin birçoğu, yıllarca Donald Trump’ın benimsediği göçmen karşıtı politikadan sonra, ABD’nin seçilmiş yeni Başkan Joe Biden döneminde daha iyi bir yaşam ve daha sıcak bir karşılama umut ediyor.

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