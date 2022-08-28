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Dünya ABD'ye eğitime gitmişlerdi! 3 Hollandalı komando vuruldu
Dünya

ABD'ye eğitime gitmişlerdi! 3 Hollandalı komando vuruldu

ABD'nin Indiana eyaletinde 3 Hollandalı komandonun kaldıkları otelin önünde vurulduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 18:02:00 -
ABD'ye eğitime gitmişlerdi! 3 Hollandalı komando vuruldu

ABD'nin Indiana eyaletinde 3 Hollandalı komandonun kaldıkları otelin önünde vurulduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, olay dün gece geç saatlerde, eyaletin eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede yaşandı.

Emniyet yetkilileri, eğitim için eyalette olduğu belirtilen 3 Hollandalı komandonun kaldıkları otelin önünde silahla yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, yaralanan komandoların civardaki hastanelere kaldırıldığını aktardı.

Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandolardan birinin ağır yaralı, diğer ikisinin bilincinin yerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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