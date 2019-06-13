'ABD’ye direnen hep kazanır'

Türkiye’nin bağımsız bir devlet olarak Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almasına karşı çıkarak tehdit üstüne tehdit yönelten ABD, bize diz çöktüremiyor. S-400 dolayısıyla Türkiye’ye yaptırım uygulayacağını dillendiren ABD kurmayları, yakın dönemdeki benzer çıkışları dolayısıyla defalarca Osmanlı tokatı yemesiyle biliniyor.

Türkiye’ye istikamet çizme girişimleri sonuçsuz kalan ABD, S-400 füze savunma sistemi alımı dolayısıyla tehdit ettiği Ankara’nın kararlı duruşu karşısında mum gibi eriyor. S-400 konusunda dik duruşundan taviz vermeyen Türkiye, yakın dönemde ABD’nin ülkemize ayar vermeye kalktığı her hamlede geri adım atmasını sağladı.

Türkiye hüsrana uğrattı

Türkiye aleyhindeki her girişiminde “dik duruş”la karşılaşan ABD; dolarla ekonomimizi çökertmek istedi başarısız oldu, vize yasağı koydu Türkiye karşılık verince geri adım atmak zorunda kaldı. 15 Temmuz’da FETÖ piyonuyla darbeye kalkışan Amerika, bir gecede hüsrana uğradı, yerli silah üretmemize karşı çıksa da durduramadı. Gümrük vergisinde artışa gitti, karşılık verilince geri dönüş yaptı.

Kararlı durunca çuvallıyor

Coni, BM’de Türkiye ile birlikte hareket eden 128 ülkeden Kudüs tokadı yedi. Enerji hatlarının Türkiye topraklarından geçmesine mani olamayan Amerika, Venezuela ve Katar’da darbe yapamadı. Irak’taki Barzanistan projesinde çuvalladı, İran ambargosundan sonuç alamadı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile dahi başedemedi. Çin ve ABD’nin karşılıklı restleşmeleri ise sürüyor. Amerika’ya gerekli cevabı veren ve dik duruş sergileyen ülkeler sonunda kazanıyor.

Saldırdılar, başaramadılar

Türkiye’nin bağımsız bir devlet olarak Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almasına karşı çıkarak tehdit üstüne tehdit yönelten ABD, Türkiye’ye diz çöktüremiyor. S-400 alımı dolayısıyla Türkiye’ye yaptırım uygulayacağını dillendiren ABD kurmayları, yakın dönemdeki benzer çıkışları dolayısıyla defalarca Osmanlı tokatı yemesiyle biliniyor. Türkiye aleyhindeki her girişiminde “dik duruş”la karşılaşan ABD, 2016 yılının Aralık ayında başlattığı döviz kuru üzerinden Türk ekonomisini çökertme girişiminde başarılı olamadı. Ekonomimize yönelik dolar saldırısı başlatan ABD, 2 yıldır tüm hamlelere rağmen ekonomik kriz çıkarmayı başaramadı. Dolar-Euro saldırısına direnen Türkiye’de ihracatta cumhuriyet döneminin rekorları kırılırken, büyüme rakamları ile ülkemiz, OECD ülkeleri arasında zirvede yer aldı.

Vize ve vergi ellerinde patladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı duruşu sayesinde ABD’nin karizmasını çizen Türkiye, vize ambargosu konusunda Coni’nin çuvalını başına geçirdi. ABD, Ekim 2017’de Türk vatandaşlarına yönelik uygulamaya koyduğu vize ambargosuna Türkiye mütekabiliyet esası gereği karşılık verince şoka uğradı. Türkiye’ye sadece 3 ay dayanabilen ABD, vize yasağını 28 Aralık 2017’de kaldırmak zorunda kaldı.

Aynı ABD, Türk ürünleri için gümrük vergisinde artışa gitti, mütekabiliyet esası gereği ayniyle karşılık görünce eski fiyatlara geri dönmek zorunda kaldı. ABD, Türkiye’den çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisini yarı yarıya indirdi. Bunun üzerine Türkiye de ABD menşeli 22 üründe ek gümrük vergisini yarıya indirdi.

Paralı teröristlerini avladık

Amerika, ne Fırat Kalkanı’nı ne de Zeytin Dalı Harekatı’nı durdurabildi. Tüm itirazlara rağmen Türkiye, 24 Ağustos’ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı’nda Özgür Suriye Ordusu birlikleri ile önce Cerablus, ardından Çobanbey, ardından El-Bab’ı kontrol altına alarak, ABD’nin oluşturmak istediği PKK koridoruna darbe indirdi. 20 Ocak 2018’de Zeytin Dalı Harekatı’nın düğmesine basan Türkiye, Suriye’nin Afrin kentini ABD himayesindeki PYD’li teröristlerden temizleyerek ay yıldızlı bayrağımızı Afrin’de göndere çekti. Türkiye, bugünlerde ise Irak’ta düzenlediği Pençe Harekatı ile PKK’lı teröristleri bir bir imha ediyor.

Bir gecede hüsrana uğradılar

15 Temmuz’da askeri darbeye kalkışan ABD, bir kez daha Türkiye’den şamar yedi ve darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Türkiye’nin kanadını kırmak için Pensilvanya’da eğitilen Fetullah Gülen’in militanlarının 15 Temmuz 2016’daki darbe kalkışması bir gecede bastırıldı. ABD’nin ‘bizim çocuklar’ı darbede başarısız oldu.

Yerli silahları engelleyemediler

ABD, yerli silah üretimine karşı çıksa da durduramadı. Terörle mücadelede üstün başarı sağlayan SİHA’yı İsrail’in Heron’larından kat be kat üstün özelliklerle üreten Türkiye, SOM füzeler, Atak helikopteri, Koral milli elektronik harp sistemi, ALTAY tankı, BORA keskin nişancı tüfeği, MPT-76 piyade tüfeği, Kobra zırhlı aracı, Cirit ve Atmaca füzeleri, HİSAR hava savunma sistemi, KORKUT savunma sistemi, MİLGEM gemisi, TF-X avcı uçağı, milli lazer silahı ve pek çok cihazın üretimini gerçekleştirdi.

Kudüs şamarı

Coni ile hamisi BM’de Türkiye ile birlikte hareket eden ülkelerden Kudüs tokadı yedi. ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması kararının Türkiye’nin girişimleriyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na taşınması sonrası yapılan oylamada 9 ülke ret oyu kullanırken 128 ülke Türkiye’nin yanında yer aldı. Kudüs tasarısında ABD ve İsrail’in yanında sadece Palau, Guatamala, Togo, Nauru, Honduras, Marshall Adaları ve Mikronezya gibi üçüncü dünya ülkeleri yer aldı.

“Hasta adam”a Erbakan ve Erdoğan tokadı

‘Höt’ dediğinde dünyanın ödünü patlatan küresel şeytan Amerika, rahmetli Necmettin Erbakan’ın hükümette olduğu dönemdeki Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra bu kez Erbakan’ın talebesi Recep Tayyip Erdoğan ile baş edemiyor... ABD’nin 17 yılda neredeyse her hamlesi boşa çıktı. Enerji hatlarının Türkiye topraklarından geçmesine mani olamayan ‘hasta adam’ ABD, ayrıca Venezuela ve Katar’da darbe yapamadı, Irak’taki Barzanistan projesinde çuvalladı, İran ambargosundan sonuç alamadı, K.Kore lideri Kim Jong-Un ile dahi baş edemedi.