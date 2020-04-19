ABD'ye çok sert tehdit: Bir yanlış yaparsanız karşılık veririz

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Donanma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez bölgesinde yapacağı herhangi bir yanlışa kararlı biçimde cevap verileceği bildirildi.

DMO'nun haber ajansı Sepah'ta yayımlanan mesajda, "Amerikalılara Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde uluslararası düzenlemelere ve denizcilik protokollerine uymalarını ayrıca yanlış ve sahte hikayelerle maceracılıktan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz" denildi.

"Herhangi bir hatanın cevabı olacaktır"

Ulusal güvenlik ve kırmızı çizgi hatırlatması yapılan mesajın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Devrim Muhafızları Donanması ve İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin, bölgedeki yabancıların tehlikeli eylemlerini ulusal güvenlik ve kırmızı çizgilerine tehdit olarak gördüklerinden emin olunmalı. Ayrıca (ABD'nin) hesaplamalarındaki herhangi bir hata, kesin bir yanıt alacaktır"

ABD Donanması'na bağlı Beşinci Filo'dan çarşamba gün yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'na ait 11 sürat teknesinin Basra Körfezi'ndeki 6 ABD gemisine tehlikeli bir şekilde yaklaşarak taciz ettiği ifade edilmişti

Açıklamada, sürat teknelerinin yapılan uyarılara bir saat sonra yanıt verip bölgeden ayrıldığı ve herhangi bir çatışma yaşanmadığı bildirilmişti.

İran askeri botlarının Amerikan gemilerinin ön ve arkasından defalarca geçtiği belirtilen açıklamada, botların "USS Lewis Puller" mobil üs gemisine 45 metreye kadar ve "USCG Maui" sahil güvenlik gemisine ise 9 metreye kadar yaklaştığı aktarılmıştı.

ABD ordusunun açıklamasının ardından cevabi bir açıklama yapan İran Savunma Bakanı Emir Hatemi ise, "Basra Körfezi'nde istikrarsızlığın asıl faktörü, dünyanın diğer tarafından İran'ın sınırlarına gelen ve temelsiz iddialar ortaya atan Amerikalıların işgalci ve yasa dışı varlığıdır." ifadelerini kullanmıştı.