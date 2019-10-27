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Dünya

ABD'ye çok sert Bağdadi tepkisi!

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, terör örgütü DAEŞ elebaşı Bağdadi'nin ölümüne ilişkin bir açıklama yaparak, "Örgüt hala büyümeye ve kendisini göstermeye devam etmekte" dedi.

2019-10-27 22:40:00 -
ABD'ye çok sert Bağdadi tepkisi!

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, DAEŞ'in bombalar ve toplarla yok edilemeyeceğini belirterek, "Örgüt hala büyümeye ve kendisini göstermeye devam etmekte. Aşırıcı düşüncelerle kendisini göstermekte ve bölgesel petro-dolarlarla büyümektedir. Her iki kaynağın da kurutulması gerek" dedi.

Twitter hesabı üzerinden DAEŞ elebaşı Ebu Bekir el Bağdadi’nin öldürülmesine ilişkin değerlendirmede bulunan İran Hükümet Sözcüsü Rebii, Bağdadi'nin ölümü ile birlikte baskıcı ve yok edici terörizmin sona erdiğini ancak terör tehdidinin devam ettiğini belirtti.

"Terörün sonu gelmeyecektir"

Bin Ladin'in ölümüyle terörün sona ermediğini hatırlatan Ali Rebi, "Bağdadi'nin ölümü de DAEŞ terörünün sonunu getirmeyecektir" dedi.

ABD'nin dünyada kendisini terörle mücadelenin temsilci gibi göstermeye çalıştığını belirten Rebii, "ABD oluşturmaya çalıştığı söylemle medeniyetleri kendi tekeline almaya çalışıyor. Bölgemizde terör, ABD'nin sömürü ve askeri politikaları nedeniyle doğmuştur" ifadelerini kullandı.

İran'ın DAEŞ ve benzeri terör örgütleri ile mücadele öncü olduğunu vurgulayan Rebii, İran'ın DAEŞ ile mücadelede diplomatik, stratejik ve ideolojik yaklaşımı savunduğunu belirtti.

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Yorumlar

edilem

hadi ordan deyyuz...Bölgede terörü siyonistler Iran ve Abd üclüsu dogurdu..bundan nemalaniyorsunuz
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kamil

 şia yeryuzunde tek sunni kalıncaya kadar bu söylemini hep söyler
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