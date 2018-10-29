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ABD’ye çay ihracatı artacak

ÇAYKUR ile ABD’deki tüketicilerle buluşturan Vintage Food arasında gelecek yıl ÇAYKUR ürünlerinin ABD’ye satış miktarları konusunda mutabakata varıldı. Varılan mutabakatla ÇAYKUR ürünlerinin satışının yüzde 150 artması hedefleniyor.

29 Ekim 2018 Pazartesi 10:07
ABD’ye çay ihracatı artacak

ÇAYKUR ürünlerinin ABD’ye satışının gelecek yıl yaklaşık yüzde 150 artması hedefleniyor. Amerika’da faaliyet gösteren ve daha önce ÇAYKUR ürünlerini Amerika’da tüketicilerle buluşturan Vintage Food Corporation firmasının yetkilileri ile ÇAYKUR Genel Müdür Ekrem Yüce, ABD’ye çay ihracatını artırmak amacıyla protokol imzaladı.

"Çay satışları yüzde 150 artacak"

Genel Müdür Yüce, ÇAYKUR’u temsilen Türk çayını büyük bir özveri ile ABD’deki tüketicilerle buluşturan Vintage Food Corporation firmasının sahibi Levent Demirgil ve Genel Koordinatörü Erkut Alkan ile satış miktarları konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı. Demirgil ve Alkan’a teşekkür eden Yüce, “İmzalanan protokol ile Amerika’ya çay satışımız 2019 yılında yaklaşık yüzde 150 artacak. ÇAYKUR ürünlerinin dünyanın en uç noktasına kadar satılması için çalışmalarımıza hiç vakit kaybetmeden başladık. Çalışmalarımız hem iç hem de dış pazarda satışlarımızı aralıksız sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 10:07
  1. ÇAYKUR
  2. ABD
  3. Vintage Food Corporation
  4. ÇAYKUR Genel Müdür Ekrem Yüce
  5. ABD’ye çay ihracatı
  6. Türk çayı
  7. Vintage Food Corporation firmasının sahibi Levent Demirgil
  8. Erkut Alkan

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