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ABD'ye büyük şok! Tamamen yalnız kaldı

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) tek taraflı Golan Tepeleri kararıyla yalnız kalırken, Konseyin diğer 14 üyesi işgal altındaki bölgenin İsrail toprağı olmadığı konusunda birleşti.

28 Mart 2019 Perşembe 06:33
ABD'ye büyük şok! Tamamen yalnız kaldı

BMGK, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanımasının ardından Suriye'nin talebi üzerine toplandı. 

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Siyasi Koordinatörü Rodney Hunter, Konseyde yaptığı konuşmada, ''Golan Tepeleri'nin Suriye rejimi ve İran tarafından kontrol edilmesine izin verilmesi durumunda rejim, İran ve Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarına göz yumulmuş olacağını'' savundu. 

Hunter, ''Bu karar İsrail'in güvenliği açısından kritik stratejik öneme sahip ve ABD, bölgenin istikrarına katkıda bulunacağına inanıyor.'' dedi.

Rodney Hunter, ayrıca ABD'nin Golan kararının Suriye-İsrail ateşkes hattındaki Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlemci Gücü'nü (UNDOF) etkilemeyeceğini belirterek, barış gücü misyonunun bölgede kalması gerektiğini söyledi. 

Ancak ABD tek taraflı aldığı bu kararı savunduğu BMGK'de yalnız kaldı. Konseyin diğer 14 üyesi işgal altındaki bölgenin İsrail toprağı olmadığı konusunda birleşti. 

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov keyfi alınan ve dünya düzenine karşı çıkan bu kararın başarısız olmaya mahkum olduğunu belirterek, ''ABD’nin ne sebeple olursa olsun tek taraflı aldığı bu karar, uluslararası hiçbir hukuki kararı değiştirmeyecek.'' dedi. 

Konseydeki Avrupa Birliği (AB) üyesi üyesi ülkeler de ABD'nin Golan Tepeleri kararının BMGK kararlarıyla ters düştüğü görüşünü paylaştı.

 Daimi üyelerinden Fransa ve İngiltere ile geçici üyeler Belçika, Almanya ve Polonya BMGK'nin 242, 338 ve 497 sayılı kararlarına atıfta bulunarak Golan Tepeleri'nin İsrail toprağı olmadığını bildirdi.

Suriye rejiminin BM Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi ise ABD ve İsrail'e sert eleştiriler yöneltti. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararını kınayan Caferi, ''ABD kendi taahhütlerine ters düşüyor. Ülkene utanç getirdin. Bu utanç verici bir karar. Amerikan icraatları tehlikeli çünkü uluslararası siyaseti çarpıtma konusunda düşüncesiz ve benzeri görülmemiş bir eğilimi temsil ediyor.'' dedi. 

BMGK'nin, İsrail'in 1981'de Golan Tepeleri'ni ilhak etmesinin ardından aldığı 497 sayılı ilk karar, İsrail işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur.'' ifadesi kullanılıyor.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 06:33
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