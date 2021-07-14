ABD'ye büyük şok! Rusya "F-35 katili" silahını duyurdu

Rus askeri medya kuruluşu Krasnaya Zvezda'ya konuşan Tümgeneral Sergey Babako, S-500 savunma sistemlerinin, yeni nesil gelişmiş kıtalararası balistik füzeleri, orta irtifa füzelerin yanı sıra, hipersonik uçakları ve insansız hava araçlarını imha etme yeteneğine sahip olduğunu söyledi.

Muharebe tatbikatlarının, modern hava saldırı silahlarına benzer teknik özelliklere sahip veya daha gelişmiş yeteneklere sahip hedeflere ateş etmeyi içerdiğini belirten Babako, tatbikatlar sırasında silah ve savunma füzeleri gibi askeri teçhizat kullanımına ilişkin tüm detayların dikkatle incelendiğini ve kullanıldığını vurguladı.

Rusya'nın yeni savunma silahının, 600 kilometreye kadar menzilde düşman balistik füzelerini ve yaklaşık 500 kilometrede uçakları vurabileceği iddia ediliyor.

Tümgenerale göre, hava savunma birimleri, insansız hava araçlarını taklit eden küçük boyutlu, alçaktan uçan, düşük hızlı nesneleri ve hipersonik füzeleri taklit eden yüksek irtifa, yüksek hızlı hedefleri yakalayarak becerilerini geliştiriyor.

Rusya'nın Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri okulları ve akademilerinin yanı sıra ülkenin teknik üniversiteleri, Hava Kuvvetlerinin Hava Füze Savunma birimlerinde görev almak üzere yetiştiriliyor.

Babako bu yıl, 1000'den fazla mezunun bu birimlerde göreve başladığını ifade etti.

S-500, S-400'ün halefi mi yoksa tamamen yeni bir silah mı?

Geçen Aralık ayında, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, S-500 füze sisteminin ve Voronezh uzun menzilli erken uyarı radarlarının, testlerin tamamlanmasının ardından 2021'de hizmete girebileceğini açıklamıştı.

Uzun menzilli erken uyarı radarları, herhangi bir füze savunma kompleksinin bel kemiğidir. Hava sahasını balistik füze ve uçak saldırılarını takip eden Voronezh radar ailesinin üç çeşidi mevcut: Voronezh-M (metre bandı), Voronezh-DM (desimetre bandı) ve Voronezh-SM (santimetre bandı). Üçü de tek bir sistemde çalışabiliyor ve hedef parametreleri belirleme ve daha hassas bir şekilde tespit becerisine sahip.

Nisan 2021 başlarında Almaz-Antey, yeni S-500 hava savunma sisteminin bu yılki testlerini tamamlamak üzere olduğunun sinyallerini vermişti. Son teknoloji ürünü yeni Prometheus sisteminin muharebe testleri tamamlandıktan sonra Rus Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor.

S-500 uzun menzilli hava savunma kompleksinin, birleşik bir 'ulusal hava ve füze savunma sistemi'nin temel taşı haline gelmesi bekleniyor.

28 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı askeri okul ve akademilerinden mezunlarla yaptığı toplantıda, S-500 Prometheus savunma sistemi, Sarmat kıtalararası balistik füzesi ve Zirkon gemi tabanlı hipersonik füzelerinin, yakında diğer gelişmiş askeri sistemlerle birlikte hizmete alınacağını belirtti.

"S-500 F-35 katili olacak" iddiası

Sputnik'e göre, S-500'ün geliştirilmesi ve ABD'nin gelişmiş uçaklarının düşük gözlemlenebilir teknolojisinin üstesinden geleceği yönündeki açıklamalar, batılı askeri gözlemciler arasında hararetli bir tartışmaya yol açtı.

National Interest'in 27 Mayıs'taki bir makalesinde, "Kremlin'in en son silah projelerinden S-500, Lockheed Martin'in F-35 Lightning II ve F-22 Raptor gibi ABD beşinci nesil gizli savaş uçaklarına, Rusya'nın doğrudan ve güçlü yanıtları arasında yer alıyor" ifadelerine yer verildi.

Drive'da ise Mayıs 2018'de, "S-500'ler, Rusya'nın NATO ile Avrupa sınırları boyunca bölgesel balistik füze savunması sağlamak için ideal bir proje olacak.' ifadeleri yer aldı.

Yabancı gözlemcilere göre S-500'e, tamamen S-400'ün bir "halefi" olarak denemez. Çünkü, daha geniş bir dizi stratejik görevi yerine getirmek için tasarlanmış, tamamen yeni bir silahtır.

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