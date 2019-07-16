ABD'ye bir şok daha! Rusya ve Hindistan anlaştı

Bloomberg’in kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya ve Hindistan’ın ABD’nin olası yaptırımlarının önüne geçmek amacıyla silah anlaşmalarını hayata geçirirken iki ülkenin ulusal para birimlerinin kullanılmasına imkan tanıyan yeni bir ödeme mekanizması üzerinden çalışma konusunda anlaştıklarını belirtti.

Yeni Delhi’deki kaynaklara göre söz konusu anlaşmalar Rusya’nın şu anda Hindistan Donanması için inşa ettiği iki geminin ilk ödemesinin bu yakınlarda yapılmasına olanak sağlayacak.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçen haziranda Hindistan yönetimi ile yaptığı görüşmelerde Yeni Delhi'nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemlerini alma planlarından Washington’un duyduğu endişeyi dile getirdiğini ifade etmişti.

Rusya ve Hindistan, Ekim 2018’de S-400 füze savunma sistemlerinin satın alınmasıyla ilgili anlaşmayı imzaladı, 5 S-400 bataryasının teslimini kapsayan kontratın tutarı 5 milyar doları aşıyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki geniş çaplı müzakereler sonunda karara bağlanan anlaşmada Kasım 2020'de başlayacak olan teslimatların Nisan 2023'de tamamlanması öngörülüyor.