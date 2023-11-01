ABD'ye bir şok daha! İçme suyu krizi: meğerse kurşun ve bakır varmış! Dünyaya ilanı yapıldı: Olağanüstü hal edildi

ABD Virjin Adaları'nda içme suyunda kurşun ve bakırın tespit edilmesinin ardından olağanüstü hal ilan edildi.

ABD Virjin Adaları Valisi Albery Bryan, yaptığı açıklamada, Santa Cruz Adası'nda musluk suyunda kurşun ve bakır izine rastlanıldığını belirtti.

Bryan, adalarda olağanüstü hal ilan edildiğini ve yetkililerin Santa Cruz'daki suyu incelemeye devam ettiğini açıkladı.

Adalarda musluk suyunun içilmemesi ya da yemek pişirmek için kullanılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan yetkililer, suyun temizlik için kullanılmasının sağlık açısından herhangi bir tehlike barındırmadığını belirtti.

Yetkililer, yaklaşık 51 bin kişinin yaşadığı Santa Cruz Adası'nda insanların musluktan kırmızımsı kahverengi su geldiği yönündeki şikayetlerinin ardından, eylül sonunda soruşturma başlatmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD VİRJİN ADALARI

ABD Virjin Adaları, Karayip Denizinde bulunan ABD'ye bağlı adalar topluluğudur.

Adalara ilk yerleşenlerin Aravak Yerlileri olduğu sanılır. Kristof Kolomb 1493'te Saint Croix'ya ayak bastığında adada savaşçı Karipler yaşıyordu. Kariplerin adada geniş çiftlikleri ve yerleşmeleri vardı. Kolomb adalara, Azize Ursula ve 11 bin şehit bakirenin onuruna Santa Ursula y las Once Mil Virgines adını verdi. 1555'te bir İspanyol keşif birliği Karipleri yenilgiye uğratarak adaları İspanya'ya bağladı.

ABD Virjin Adaları, Britanya Virjin Adaları'yla birlikte, Porto Riko'nun orta kesimini kaplayan fay kütlesi yapılı sıradağların bir uzantısını ve Büyük Antiller'in bir parçasını oluşturur.

Kıvrımlı tortul kayaçlar, başkalaşım kayaçları ve korkayaçlardan oluşan adaların kıta sahanlığından yüksekliği St. Thomas'taki Crown Dağında 474 m, St. John'daki Bordeaux Dağında 392 m, St. Croix'daki Eagle Dağında ise 355 m'yi bulur. St. Thomas ve St. John adaları çok engebelidir.

Nüfusun % 76.19'unu siyahlar, % 13.09'unu beyazlar çoğunlukla Port Rikolulular oluşturur.

ABD Virjin Adaları turizme ve imalat sektörüne dayanan bir ekonomik yapıya sahiptir. Yılda ortalama 2 milyon turist çeken adalardaki diğer ekonomik faaliyetler imalat sektöründedir ve ihracata yöneliktir.

Petrol arıtma, tekstil, saat montajı, kimyasal madde ve ilaç sanayisi gelişmiştir.

Dünya'nın en büyük petrol rafinerilerinden bir olan Hovensa St. Croix'dadır.

Tarım üretimi kısıtlıdır ve çoğu ürün ithal edilmektedir.