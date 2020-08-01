ABD'ye bir kötü haber daha

Amerika'da Temsilciler Meclisinde Arizona'yı temsil eden Demokrat Raul Grijalva'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Grijalva'nın İletişim Direktörü Geoff Nolan, Grijalva'nın, salı günü Temsilciler Meclisindeki bir oturuma beraber katıldığı Teksas Vekili Louie Gohmert'te koronavirüs tespit edilmesinden sonra kendisini izole ettiğini, test sonucunun ise bugün çıktığını söyledi.

Nolan, Grijalva'nın durumunun iyi olduğunu ve belirti göstermediğini bildirdi.

Maske kullanmayan Cumhuriyetçilere tepki gösterdi

Grijalva da, kongrede maske kullanmayan Cumhuriyetçileri eleştirerek, "Kimseyi doğrudan suçlamak istemiyorum ama bu hafta içi olanlara baktığımızda bazı Kongre üyelerinin olanları ciddiye almadığını gördük." dedi.

Gohmert'in de koronavirüs testi pozitif çıkmıştı

Teksas eyaletini temsil eden ve kongrede katıldığı etkinliklerde maske takmayı kabul etmediği için eleştirilerin hedefi olan Cumhuriyetçi Louie Gohmert de, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Başkan Donald Trump'a Teksas ziyaretinde eşlik etmek için Beyaz Saray'a gittiğini ve burada kendisine test yapıldığını söylemişti.

Yapılan iki testin de sonucunun pozitif çıktığını belirten Gohmert, bu yüzden Trump'ın uçağına binemediğini ve döndüğünü vurgulamıştı.