  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

ABD'ye bir kötü haber daha

ABD'de Temsilciler Meclisinde Demokrat Raul Grijalva'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 23:07:00 -
ABD'ye bir kötü haber daha

Amerika'da Temsilciler Meclisinde Arizona'yı temsil eden Demokrat Raul Grijalva'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Grijalva'nın İletişim Direktörü Geoff Nolan, Grijalva'nın, salı günü Temsilciler Meclisindeki bir oturuma beraber katıldığı Teksas Vekili Louie Gohmert'te koronavirüs tespit edilmesinden sonra kendisini izole ettiğini, test sonucunun ise bugün çıktığını söyledi.

Nolan, Grijalva'nın durumunun iyi olduğunu ve belirti göstermediğini bildirdi.

Maske kullanmayan Cumhuriyetçilere tepki gösterdi

Grijalva da, kongrede maske kullanmayan Cumhuriyetçileri eleştirerek, "Kimseyi doğrudan suçlamak istemiyorum ama bu hafta içi olanlara baktığımızda bazı Kongre üyelerinin olanları ciddiye almadığını gördük." dedi.

Gohmert'in de koronavirüs testi pozitif çıkmıştı

Teksas eyaletini temsil eden ve kongrede katıldığı etkinliklerde maske takmayı kabul etmediği için eleştirilerin hedefi olan Cumhuriyetçi Louie Gohmert de, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Başkan Donald Trump'a Teksas ziyaretinde eşlik etmek için Beyaz Saray'a gittiğini ve burada kendisine test yapıldığını söylemişti.

Yapılan iki testin de sonucunun pozitif çıktığını belirten Gohmert, bu yüzden Trump'ın uçağına binemediğini ve döndüğünü vurgulamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı