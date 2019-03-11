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Abdüsselam Camii’nde restorasyona başlandı

Akit’in ısrarla takip ettiği Seyyid Abdüsselam Çelebi Camii’nin restorasyonu aslına uygun olarak yapılacak.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:15
Abdüsselam Camii’nde restorasyona başlandı

 Muhammed Uzun  İstanbul 

Yavuz Sultan Selim döneminde üç, Kanuni Sultan Süleyman devrinde ise beş yıl olmak üzere toplam 8 sene boyunca Osmanlı’nın şaha kalktığı süreçte defterdarlık yapan Abdüsselam Çelebi’nin emanetlerinden Seyyid Abdüsselam Çelebi Camii ve türbesi ihya edilmeye başlandı. Gazetemiz Akit ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarını yerinde görüntüledi.

11 yıldır bekletiliyordu

Küçükçekmece’deki önemli tarihi yapılardan biri olan Seyyid Abdüsselam Çelebi Camii ve türbesinin 2008 yılından beri bilmeceye dönen restorasyonu nihayet başladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı’nın, İstanbul Küçükçekmece’de tren istasyonunun hemen arka kısmında yer alan Seyyid Abdüsselam Çelebi Camii ve türbesinin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanmasına karar verdiği bildirilmişti. Rölöve projesinin onaylandığını belirten Vakıflar Genel Müdürlüğü, restitüsyon projesinde Koruma Kurulu tarafından tespit edilen eksiklerin firmaca düzeltildiği ifade edilmişti.

Abdüsselam Çelebi Camii’nin restorasyon projesinin koruma kurulu tarafından onaylanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarihi yapının onarımı için harekete geçti. Seyyid Abdüsselam Çelebi Camii’nin aslına uygun bir şekilde restorasyon edilmek üzere çalışmalara başlandığı öğrenildi. Gazetemiz Akit’in de yerinde görüntülediği projede, çeşitli bilim dallarındaki uzmanların; tarihi yapıyı eski günlerine kavuşturmak için hummalı bir şekilde çalıştığı ifade edildi. Mimar Ayşegül Can’ın gözetiminde yapılan restorasyonun büyük bir titizlikle sürdürüleceği bildirildi.

Akit yazdı, tarihi camide onarım başladı

Küçükçekmece’nin Osmanlı dönemi kurucusu olarak bilinen Abdüsselam Çelebi’nin emanetlerinin zorlukla ayakta durmaya çalıştığını deşifre eden gazetemiz Akit’in 10 Ekim 2016 tarihinde “Osmanlı’nın emanetleri can çekişiyor” başlığıyla sürmanşetten verdiği haberinde, Osmanlı’nın kayıp camilerinin ihya edilmesine dikkat çekilmişti. Mimar Sinan tarafından yaptırılan Seyit Abdüsselam Türbesi ve Camii ile ilgili herhangi bir somut adım atılmadığını “Osmanlı'nın emanetleri yardıma muhtaç” başlığıyla 2 Ekim 2017 tarihinde yeniden gündeme getirmiştik. 2 Aralık 2017 tarihinde ise tarihi yapının ihya edilmesine ilişkin hazırlanan raporun Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygun bulunduğunu “Osmanlı’nın mirası yeniden şahlanıyor” haberiyle duyurmuştuk.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:15
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  13. Mimar Ayşegül Can
  14. Osmanlı dönemi
  15. Mimar Sinan

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