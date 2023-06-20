Abdurrahman Uzun ve Selahaddin Eyyubi oyunu Recep Tayyip Erdoğan İ.H.L.'de

Okulların kapanma haftasında, ünlü ve etkili sosyal medya uzmanı Abdurrahman Uzun, mezun olduğu okulda sosyal medya konusunda öğrencilere bir konferans verdi.

İlgi ile takip edilen konferansın sonunda öğrencilerin soruları cevaplandı.

Öğle arasından sonra okul salonunda bu kez aynı okuldan mezun olmuş olan tiyatro yönetmeni İsmail Yeşilbağ’ın yönettiği Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi isimli tiyatro oyunu başarı ile sahnelendi. ö

Öğrenciler, öğretmenler ve okul müdürü Bayram Kefeli'den alkış alan oyun, İmam Hatip neslinin tiyatroda da iddialı olduğunu ispatladı.

Programın sonunda İsmail Yeşilbağ, "Mezun olduğum okulda, öğrencilere ekibimle daha önce de oyunlar hediye etmiştim ama, bu defa oyunumuza ilk kez, önemli bir destek geliyor.. 46 yıldır ilk defa önemli bir destek aldık.. Milli manevi değerlere bağlı ve bu okuldan mezun olan Ender İnşaat’ın sahibi Hüseyin Duman bize sponsor oldu. Daha önce böyle bir destek görmedik. Bu destekler sayesinde ayakta kalabilme ihtimalimiz için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

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Önce pandemi salgını, ardından Ukrayna işgali ve ondan sonra da 6 şubat depremleri, milli manevi mesajlar veren tiyatroların tümünü çok zor durumda bırakırken, Yeşilbağ geçilen süreci şöyle değerlendirdi:

"En kısa sürede toplu oyunlar alamazsak, belki de son oyunlarımızdan birini oynadık. Yıllardır kendilerine ve şartları uygun olan bütün tiyatrolara sürekli destekleri için Kültür Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Ancak sadece bu destekle tiyatro çalışmaları devam ettirilemiyor. Büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri ile diğer resmi kurumların tiyatro oyunlarını arttırması gerekiyor."

Okul müdürü Bayram Kefeli ise R.T.E. Anadolu İmam Hatip lisesinin pek çok alanda çok önde olduğunu belirtti.