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Sosyal Medya Abdurrahman Uzun: "Dua edin Erdoğan, Yavuz Sultan Selim'in kabrine gitmesin"
Sosyal Medya

Abdurrahman Uzun: "Dua edin Erdoğan, Yavuz Sultan Selim'in kabrine gitmesin"

Yeniakit Publisher
2023-12-07 08:17:00 -

Abdurrahman Uzun kendi youtube kanalında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yavuz Sultan Selim'in kabrini ziyaret etmesiyle İsrail'e karşı askeri harekatın başlayacağını ileri sürdü.

Yaptığı yayınlarla ses getiren Abdurrahman Uzun'un yaptığı açıklamalar gündem oldu.

 

İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasiyi sonuna kadar kullandığını belirten Uzun, Erdoğan'ın Yavuz Sultan Selim’in kabrini ziyaret etmesiyle askeri hârekatın başlayacağını iddia etti.

Uzun, "Eğer Yavuz Sultan Selim Han'ın kabrini giderse Tayyip Erdoğan; çarşı pazar karışır, haberiniz olsun. Azdan az, çoktan çok gider" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında ise, "Eğer diplomasi sonuç vermezse biz Yavuz Sultan Selim'in kabrine gideriz. Oradan Hilafet sancağını alır, çöllere düşeriz. Önümüze kim çıkarsa ateş olur üstüne sıçrarız" dedi.
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Yorumlar

böyle serseri bakışlı bir padişah yok

bu  bıyıklı adam yavuz değil, kaç defa söyledik size..

Kaan

Bu arkadaşın tedaviye ihtiyacı var. Hepimiz çok üzülüyoruz Filistin meselesine. O masum çocukların yahudilerce dinlerinin gereği icabı katledilmesine. Ama aklı selim olmak zorundayız. Bu gün dünya ekonomisini elinde bulunduran İsrail ve ABD'nin belli ki bölgede planları var. Tek başına oraya en küçük bir müdahale bizim için hiç de iyi sonuçlar doğurmaz. Bu onlardan korktuğumuz anlamına gelmesin. İsrail bir din savaşı veriyor ve ona ancak din ekseni üzerinden cevap vermek gerekiyor. Yani topyekün müslümanların bir tavır ya da hareket etmesi gerekiyor. Lütfen hamaset yapmayalım. Bakın İran 1979 dan beri İsrail'i yok edeceğiz, bitireceğiz demiyor mu? İşte fırsat niye Hizbullah en azından olaya dahil olmuyor? Çünkü böyle bir gücü yok. İnanın İran bu gün İsrail'i ve dolayısı ile ABD'yi yeneceğini düşünsün bir dakika durmaz. Hamas'ın tek yapacağı şey bireysel çatışmalar ve İsrail'in tüm kentlerinde canlı bomba olması. Onlara da huzur ve rahat bir gün yüzü göstermeyecek. İsrail teknolojisini kullanıyor Hamasın da militarist eylemler yapması lazım. Şu anda bölgede İsrail'i tek başına duruduracak hiç bir devlet yok ne yazık ki...
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