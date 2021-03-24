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Biyografi Abdurrahman Kurt kimdir?
Biyografi

Abdurrahman Kurt kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi öncesi yaptığı açıklamada 75 kişilik MKYK listesi oluşturulduğunu açıkladı. Listede yer alan Abdurrahman Kurt’un kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Abdurrahman Kurt kim?

Yeniakit Publisher
2021-03-24 13:50:00 -
Abdurrahman Kurt kimdir?

Abdurrahman Kurt, 27 Haziran 1968'de Diyarbakır'da doğdu. Babasının adı Ömer, annesinin adı Azize'dir.

Yüksek İnşaat Mühendisi; Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı.

Eyüp Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve İSKİ'de görev yaptı. Gönül Köprüsü Derneği Kurucu Başkanlığı yaptı. Diyarbakır Tarih, Kültür ve Turizm Derneği ile Diyarbakır Turizm Derneği Kurucu Üyeliklerinde bulundu.

23. Dönem'de Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi oldu.

Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen Kurt, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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