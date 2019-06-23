Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, "Siz kendi hakkınızdaki hükmü değiştirmedikçe, Allah sizin hakkınızdaki hükmü değiştirmeyecektir." Ayet-i Kerimesi'nin hatırlatarak, "Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık. İnşallah sonuç anlaşılmıştır." dedi.23 Haziran 2019 Pazar 20:41
Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr
Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, 23 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Siz kendi hakkınızdaki hükmü değiştirmedikçe, Allah sizin hakkınızdaki hükmü değiştirmeyecektir." Ayet-i Kerimesi'nin Dilipak, "Peygamber Efendimiz Veda Hutbesi'nde 'Rüşvet yok, yolsuzluk yok.' gibi önemli yasaklar koymuştu." ifadelerini kullandı.
'Sonuç inşallah anlaşılmıştır'
"Belediyelerle geldiniz belediyelerle gidebilirsiniz." uyarısında bulunan Dilipak, sözlerine şöyle devam etti:
"23 Haziran sürecinde birçok kişiyi aradım ama ulaşamadım. Benim bir derdim yoktu. Sadece gözlemlerimi paylaşmak istiyordum. Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık. İnşallah sonuç anlaşılmıştır."
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