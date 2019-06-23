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Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"

23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, "Siz kendi hakkınızdaki hükmü değiştirmedikçe, Allah sizin hakkınızdaki hükmü değiştirmeyecektir." Ayet-i Kerimesi'nin hatırlatarak, "Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık. İnşallah sonuç anlaşılmıştır." dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 20:41
Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, 23 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Siz kendi hakkınızdaki hükmü değiştirmedikçe, Allah sizin hakkınızdaki hükmü değiştirmeyecektir." Ayet-i Kerimesi'nin Dilipak, "Peygamber Efendimiz Veda Hutbesi'nde 'Rüşvet yok, yolsuzluk yok.' gibi önemli yasaklar koymuştu." ifadelerini kullandı.

'Sonuç inşallah anlaşılmıştır'

"Belediyelerle geldiniz belediyelerle gidebilirsiniz." uyarısında bulunan Dilipak, sözlerine şöyle devam etti:

"23 Haziran sürecinde birçok kişiyi aradım ama ulaşamadım. Benim bir derdim yoktu. Sadece gözlemlerimi paylaşmak istiyordum. Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık. İnşallah sonuç anlaşılmıştır."

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 20:41
  1. Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak
  2. İstanbul seçimleri
  3. Seçim değerlendirmesi
  4. CHP
  5. Ekrem İmamoğlu
  6. AK Parti
  7. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

  • adsızadsız25 dk önce
    Ne yazık ki sadece İstanbul kaybedilme di..Hem AKP hem de MHP içerisindeki bölünmenin fitilleri de ateşlen di,Evet bir erken seçim var, ne yazık ki CHP istediği için değil,Cumhur ittifakı meclisteki çoğunluğunu kaybedeceği için.Bu yüzden AKP içerisindeki pelikanlar partiyi İstanbul seçimlerinin yenilenmesine zorlamışlardı. Şimdi bir görevleri daha kaldı oda partiyi bölmek.Nasılsa iktidar ne olduğunu anlamıyor ve sadece seyrediyor. He diyelim yakışır!
  • LeventbAyLeventbAy29 dk önce
    DilipakiEn cok ben okurum. Adam uyarsi soyledi . Elestirdi akpye hicbir zaman iyidiniz kardesim demedi bu konuda yanlissiniz dedi peki kim dinledi akit okuyuculari ya siz okudunuzmu dilipaki sadece basligini baktiniz .
  • 46 Maraş46 Maraş34 dk önce
    Anladıkki her hükümdarlığın bir sonu varmış...vay beeee....şımarıklığın sonu....Allahım çok verip azdırma...az verip gezdirme...ayarımız ortaşeker olsun inş.
  • 46 Maraş46 Maraş34 dk önce
    Anladıkki her hükümdarlığın bir sonu varmış...vay beeee....şımarıklığın sonu....Allahım çok verip azdırma...az verip gezdirme...ayarımız ortaşeker olsun inş.
  • uyan tcuyan tc37 dk önce
    akp kendi içindeki pislikleri görüp temizlemedikçe bir dahaki seçimde yok olmaya mahkumdur
  • Eski TürkiyeEski Türkiye44 dk önce
    Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.
  • sadecesadece47 dk önce
    hocam çok uyardın ama kim dinler. istanbul kaybedilecek yermiydi. amam maalesef. yanlış işler yanlış icraatlar yanlış adaylar yanlış atamalar yolsuzluk rüşvetle milleti bıktırdılar. halbuki millet chp ve türevlerinin pisliklerinden bıktığı için seni seçmişti. sende gelip aynı şeyleri yapınca ne farkın kaldı dedi millet.
  • SlmSlm50 dk önce
    Artık bol bol otokritik yapabilirsin.
  • Soru yorumSoru yorum54 dk önce
    Bu kadar beyinsiZ Müslüman ıcınde milyonlarca islam aleyhtari dine Müslümana küfreden tipleri pislikleribarindiran partilere oy verip müslümanın diye geciniyorsa ne yapacaksın ??? Meselenin hak batıl mücadelesi olduğunu göremiyorsa ne yapacaksın. Allah sizi sevdiklerinizle hasreylesin. Kurdunuzunde turkunuzunde Allah belasını versin.
  • meleknurmeleknur57 dk önce
    AKP YE ÜYE OL İŞE GİR KAMPANYASI DOĞRU BİR DAVRANIŞ OLMADIĞI İÇİN KAYBETMİŞ OLABİLİRMİ? KPSS PUANI OLARAK İŞİN EHLİ OLARAK SIRALAMADA OLACAKSIN ANCAK GÜÇLÜ ADAMIN OLMADIĞI İÇİN MÜLAKTTA KİMİNTALİMATI GÜÇLÜYSE ONUN İŞARET ETTİ KİŞİ İŞE ALINACAK OLDUĞU İÇİN AKP KAYBETMİŞ OLABİLİRMİ? SEÇMEN AKP DEDİĞİ İÇİN İL BAŞKANI SEÇMENİ DÜZELTEREK DOĞRUSUNU SEÇMENE ÖĞRETTİĞİ İÇİN AKP KAYBETMİŞ OLABİLİRMİ?
  • MehlikaMehlika1 sa önce
    Aile. kadın istihdamı. Kadın hakları. eyt. ak parti çevresindeki yiyiciler. ihaleci iş adamları. torbililer düşünün başkanlık seçimi ??? bu yorumu ak partili biri olarak yazıyorum
  • ImamImam1 sa önce
    Yok hocam Ah senin söylediklerin Anlaşıldı saydı Parti hiç bu duruma düşer miydi
  • HALİTHALİT1 sa önce
    Hocam çok söyledin ama seni dinlemediler, başta Akit yönetimi dinlemedi. Partiyi de yanlışa sürüklediler. Şimdi ayıklasınlar pirincin taşını. Maharet yağcılık yapmak değil dostça eleştirmektir.
  • fetösavarfetösavar1 sa önce
    yaa kardeşim mütahit mücahit diye diye dilinizde tüy bitt. adama bence seçimi sen kazandırdın....
  • saddisaddi1 sa önce
    Rüşvet, iflas etmiş adliye, iltimas, işi ehline vermeme. İşte biz müslümanların kaybetme neticesi... Müşrikler kazandı. Onlar kendini mümin sanır.
  • MücahidMücahid1 sa önce
    Bunları bu gün mü yazıyorsunuz. Daha önce belirtmek gerekmez miydi? Diyelim ki akp yetkililerine ulaşamadınız köşenizden yuvarlak cümleler yerine açıkça yazsaydınız daha güzel olurdu
  • AlperAlper1 sa önce
    Günlerce İstanbul fatihin emaneti İslamın başkenti dış güçler beka meka diyerek ayyuka çıkardığınız İstanbul seçimi şimdi sıradan mı oldu tüü size.
  • gökhangökhan1 sa önce
    bak ağam akp başkanı reis'iniz söyledi istanbul'u kaybeden TÜRKİYE'yi kaybeder demişti.31 martı kabul edip seçimi yeniletmeyecektiniz.yanlış yaptınız.osmanlı gibi çöküşe geçtiniz keşke akp seni dinleseydi.son kaçınılmaz fark çok büyük.rte şuan güven tazelemeye kalksa bile tartışılır.
  • abdoabdo1 sa önce
    Demekki fazla rahatlık hayra alamet değilmiş.
  • Ne AlakaNe Alaka1 sa önce
    Trabzon pontusa sahip çıktı açığı kapalısı hemen tüm partiöerden karadenizliler pontuslu kardeşlerine verdiler oyu. korkmayın yazın gerçek budur.
  • hercaihercai1 sa önce
    Muslumanlar uyumaya devam ediyorlar demek. Ak Parti olmasaydi Istanbul bugunku gibi olamazdi. Ama, Ak partinin de hatalari vardi. Imamoglu gibi bir beceriksize yenilmek en kotusu.
  • aliali1 sa önce
    doğruyu söyleyen Hakkı savunan herkesten Allah razı olsun
  • Adem kökAdem kök1 sa önce
    Yeniden ahlaklı bir toplum oluşturmak için masaya kasaya nisaya el oğuşturmadan emrolunduğunuz gibi dosdoğru olun ayeti mucibince hareket ederek bu düşüşün sebebini iyi okuyarak tekrardan yürümeye ama sağlam bir topluluk bulabilirsek çünkü herkes savruldu
  • Cengiz akşamCengiz akşam1 sa önce
    Reis kapat ak partiyi asalakları temizle küskün kardeşlerine kulak ver
  • Mehmet TANRIVERDİ Mehmet TANRIVERDİ 1 sa önce
    Hep beraber Reise kaybettirdiniz rahatla simdi

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