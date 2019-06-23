Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, 23 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Siz kendi hakkınızdaki hükmü değiştirmedikçe, Allah sizin hakkınızdaki hükmü değiştirmeyecektir." Ayet-i Kerimesi'nin Dilipak, "Peygamber Efendimiz Veda Hutbesi'nde 'Rüşvet yok, yolsuzluk yok.' gibi önemli yasaklar koymuştu." ifadelerini kullandı.

'Sonuç inşallah anlaşılmıştır'

"Belediyelerle geldiniz belediyelerle gidebilirsiniz." uyarısında bulunan Dilipak, sözlerine şöyle devam etti:

"23 Haziran sürecinde birçok kişiyi aradım ama ulaşamadım. Benim bir derdim yoktu. Sadece gözlemlerimi paylaşmak istiyordum. Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık. İnşallah sonuç anlaşılmıştır."