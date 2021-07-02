Abdurrahman Dilipak'tan hayvan hakları yasa teklifine eleştiri! 'Bu yasa içinde başka bir fitne barındırıyor'

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AK Parti'nin, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sunmasından sonra değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, birtakım uyarılarda bulundu.

'Yanlış yapıyorsunuz'

Twitter hesabından hayvan hakaları yasa tasarısına ilişkin eleştirilerde bulunan Dilipak, "AK Partililer uyanın. 'Mal değil can' sloganı ile, Zekat ve Kurban ile ilgili ayetlerin manasına müdahele ediyorsunuz. İsterseniz diyanet ansiklopedisinin 'Mal' maddesine bakın. Yanlış yapıyorsunuz. Ama mesele başka, bu iş döner sizi vurur." dedi.

'Bu yasa içinde başka bir fitne barındırıyor'

Hayvanların canının korunması gerekliliğine de vurgu yapan Dilipak, şöyle devam etti: "Evet hayvanlar da can taşıyor. Hayvanların başına gelenler, onların fıtratını korumazsak bizim de başımıza gelir. İnsan kılıklı belhum adal bir mahluk bir hayvana zarar verirse, ben ona karşı hayvandan yanayım. Bu yasa başka bir fitneyi barındırıyor içinde. Durun!"