Abdurrahman Dilipak'tan çok konuşulacak AK Parti değerlendirmesi!

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Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, AK Parti'nin geldiği son noktayı değerlendirdi. "Son zamanlarda baktığınızda AK Parti'de Milli Görüş gömleğini tekrar giyme yönünde bir arayış var." diyen Dilipak, "AK Parti bundan sonra nereye gidecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesi de aslında Milli Görüş arayışını ifade ediyordu. Ama parti içinde buna karşı çıkan çevreler de var." ifadelerini kullandı.

'Bütün görüşleri bir arada tutmak güçleşiyor'

Parti içindeki sorunların firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in açıklamaları ile daha da derinleştiğini belirten Dilipak, "AK Parti'nin Hazreti Ömer'i hatırlatarak bir Ömer arayışı da var ya. İşte buna karşı direnen farklı bir grup da var. Fakat AK Parti kendi gücünü toplamak için bunların hepsine ihtiyaç duyuyor. Diğer taraftan da bunların hepsini bir arada tutmak giderek zorlaşıyor. Çünkü hepsinin hem uluslararası planda hem de içeride birtakım sorunları var. Özellikle Peker'in son açıklamalarından sonra bu tartışmalar derinleşerek devam ediyor. Bundan sonra da öyle zannediyorum ki kolay kolay toparlanamayacak." dedi.

'Herşeyi Erdoğan'dan bekliyorlar'

Dilipak sözlerini şöyle tamamladı: "AK Parti'nin kendisine bir yol tayin etmesi ve orada da kararlılıkla ilerlemesi gerekiyor. Kadroların da bu anlamda yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Çünkü herkes ötekinden şüphe duymaya başladı. Bir arada yaşamanın güçleştiği ve çatışmaya başladığı bir süreçten söz ediyoruz. Herşeyi de Tayyip Erdoğan'ın şahsı ile ilişkilendiren kişiler aslında işi daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor. Ya hiçbir şey yapmıyorlar ya herşeyi Tayyip Erdoğan'dan bekliyorlar."