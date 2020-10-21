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Gündem Abdurrahman Dilipak’tan canlı yayında koronavirüs aşısına ilişkin flaş açıklamalar
Gündem

Abdurrahman Dilipak’tan canlı yayında koronavirüs aşısına ilişkin flaş açıklamalar

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında, koronavirüs aşılarına ilişkin, aşıların kısırlaştırıcı özelliğine yönelik flaş açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 20:00:00 -
Abdurrahman Dilipak’tan canlı yayında koronavirüs aşısına ilişkin flaş açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Yazısında, “Grip aşısı bir yalan… Covid yalanı…” ifadeleriyle dikkat çeken Abdurrahman Dilipak, ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor.  

  • Abdurrahman Dilipak, koronavirüs aşısını yaptıracak mı?

  • 5 G teknolojisine neden karşı ve konuya ilişkin neden mahkemeye müdahil olarak katıldı?

  • Dünyanın keşmekeş ve karmaşasında insanlar neler yapmalı?

 

Mehmet Özmen soruyor, Abdurrahman Dilipak canlı yayında yanıtlıyor.

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

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