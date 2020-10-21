Abdurrahman Dilipak’tan canlı yayında koronavirüs aşısına ilişkin flaş açıklamalar
Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında, koronavirüs aşılarına ilişkin, aşıların kısırlaştırıcı özelliğine yönelik flaş açıklamalarda bulunuyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Yazısında, “Grip aşısı bir yalan… Covid yalanı…” ifadeleriyle dikkat çeken Abdurrahman Dilipak, ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor.
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Abdurrahman Dilipak, koronavirüs aşısını yaptıracak mı?
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5 G teknolojisine neden karşı ve konuya ilişkin neden mahkemeye müdahil olarak katıldı?
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Dünyanın keşmekeş ve karmaşasında insanlar neler yapmalı?
Mehmet Özmen soruyor, Abdurrahman Dilipak canlı yayında yanıtlıyor.
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