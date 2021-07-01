Abdurrahman Dilipak’tan Ali Babacan’a sert tepki

Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşesinde, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Sakarya’da partisinin 1. Olağan Akyazı İlçe Kongresi'nde "Bu dönemde salgının yayılmasında yeniden bir artış görmeyi hiçbirimiz arzu etmeyiz” diyerek, "Kapalı mekanlara girişte ilave bir tedbir olarak aşı zorunluluğunun düşünülmesi gerektiğini ortaya koymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Benden ilk kırmızı kartı yedi"

Abdurrahman Dilipak, Babacan'ın bu açıklamalarına sosyal medya hesabından eleştirdi. Dilipak, "Tamam, DEVA Partisi kapalı mekanlara aşı zorunluluğu teklifi ile benden ilk kırmızı kartı yedi. Oy verebileceğim partiler listesinde DEVA diye bir parti yok!?" dedi.