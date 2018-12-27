Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!

yeniakit.com.tr Taha Emre Özdemir

Yeni Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak; FETÖ ile mücadele, ABD’nin Suriye’den çekilme kararı, yolsuzluk iddiaları ve imar barışı konularında değerlendirmelerde bulundu. Dilipak AK Parti’yi gelecekte daha zor durumda kalmaması için uyararak; “özellikle kadın ve para ilişkilerinde çok dikkatli olunmalı” ifadelerini kullandı.

Halkın sorularına cevap verilmeli

Dilipak, politikacıların seçmenlerin aklındaki soruları cevaplaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Politikacıların söyledikleri sözün toplumun zihninde nasıl tercüme edildiğini düşünmesi gerekiyor. Çevrenizdeki sempatizanlarınız tarafından alkışlanabilirsiniz ama dışarıdan oy almak istiyorsanız, onların bu sözleri nasıl anladıklarını ya da muhaliflerin bu sözleri nasıl çarpıtabileceğini hesaba katmanız gerekiyor. Sözlerimizin efradına camii ağyarına mani olması gerekli. Siyaset de bunun içindir. İnsanların sual-i mukadderlerine yani kafalarındaki sorulara cevap üretmeniz gerekiyor."

Kripto FETÖ’cüler neden muteber konumda?

Abdurrahman Dilipak, hükümetin dış politikasına ilişkin de eleştirilerde bulundu. ABD ile ilişkilere değinen Dilipak, FETÖ ile mücadeledeki eksiklikleri şöyle anlattı: "’Amerika Türkiye’nin gücünü anladı’ diyorlar. Biz artık ABD engeli olmadan Fırat'ın doğusunda operasyon yapabilecekmişiz. ABD’nin bir şey anladığı yok. Kendileri nasıl FETÖ'yü örgütlediyse PYD'yi de DAEŞ'i de örgütlüyorlardı. ABD‘ye FETÖ ile ilgili dosya gönderdik ‘inceleniyor’ diyorlar. Amerika’nın bizden dosya almaya ihtiyacı yok çünkü bizden daha fazlasını biliyorlar. FETÖ'yü zaten kendileri örgütledi. Bir de bugünkü yargıya bakalım. Kripto FETÖ'cülerin bir kısmı muteber konumdalar ama geçmişte bunlarla ilişki kurup daha sonra pişman olarak ayrılanlar var. Ak Parti içinde bu şekilde çok sayıda insan vardı. Pişmanlık duyarak FETÖ’den ayrılanlar hakkında işlem yapılıyor. Kriptolar muteber konumdalar ama pişmanlık duyanlar; eski ilişkileri, banka hesapları, dernek ilişkileri, çocuklarını okuttukları okul sebebi ile zor durumdalar. Peki o okulların yöneticileri neden dışarıda? O okullara sponsor olanlar ya da Türkçe Olimpiyatları’nın organizatörleri neden muteber adam konumunda? Bu nasıl oluyor? İşte bu sorunun cevabı yok.”

Yolsuzluk iddialarında bazılarına yargı işlemiyor

Dilipak yolsuzluk iddiaları ile birlikte imar barışı konusunu da değerlendi. AK Parti’nin gelecekte daha zor durumlara düşmemesi için kadın ve para ilişkileri gibi konularda dikkatli olması gerektiğine dikkat çekerek, "Yolsuzluk iddialarına karşı da birilerine yargı işlemiyor. Bunun bir anlamı olması gerekiyor. Bakın bu işler böyle gitmeyecek. Burada yeniden düşünmemiz gereken halkın kafasında sorular var. İmar barışı çıkartacaktık, yine erteleyeceğiz. Çünkü başka çaremiz yok. Aceleye getirdik. Şimdi nasıl düzelteceğimize, çözeceğimize, sürdüreceğimize karar veremiyorsak bazı şeyleri daha iyi düşünmemiz gerekiyor. Genel anlamda bakıldığında siyasetin dili toplumun zihnindeki sorulara cevap vermekte yeterli değil. Kadın ilişkileri, para ilişkileri gibi konularda yarın çok daha zor durumlarla karşılaşmak istemiyorsak çok dikkatli olmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.