0553 313 94 23

Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu. Dilipak, AK Parti’nin gelecekte daha zor durumlara düşmemesi için çok dikkatli adımlar atması gerektiğini söyledi.

27 Aralık 2018 Perşembe 16:00

 yeniakit.com.tr  Taha Emre Özdemir 

Yeni Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak; FETÖ ile mücadele, ABD’nin Suriye’den çekilme kararı, yolsuzluk iddiaları ve imar barışı konularında değerlendirmelerde bulundu. Dilipak AK Parti’yi gelecekte daha zor durumda kalmaması için uyararak; “özellikle kadın ve para ilişkilerinde çok dikkatli olunmalı” ifadelerini kullandı.

Halkın sorularına cevap verilmeli

Dilipak, politikacıların seçmenlerin aklındaki soruları cevaplaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Politikacıların söyledikleri sözün toplumun zihninde nasıl tercüme edildiğini düşünmesi gerekiyor. Çevrenizdeki sempatizanlarınız tarafından alkışlanabilirsiniz ama dışarıdan oy almak istiyorsanız, onların bu sözleri nasıl anladıklarını ya da muhaliflerin bu sözleri nasıl çarpıtabileceğini hesaba katmanız gerekiyor. Sözlerimizin efradına camii ağyarına mani olması gerekli. Siyaset de bunun içindir. İnsanların sual-i mukadderlerine yani kafalarındaki sorulara cevap üretmeniz gerekiyor."

Kripto FETÖ’cüler neden muteber konumda?

Abdurrahman Dilipak, hükümetin dış politikasına ilişkin de eleştirilerde bulundu. ABD ile ilişkilere değinen Dilipak, FETÖ ile mücadeledeki eksiklikleri şöyle anlattı: "’Amerika Türkiye’nin gücünü anladı’ diyorlar. Biz artık ABD engeli olmadan Fırat'ın doğusunda operasyon yapabilecekmişiz. ABD’nin bir şey anladığı yok. Kendileri nasıl FETÖ'yü örgütlediyse PYD'yi de DAEŞ'i de örgütlüyorlardı. ABD‘ye FETÖ ile ilgili dosya gönderdik ‘inceleniyor’ diyorlar. Amerika’nın bizden dosya almaya ihtiyacı yok çünkü bizden daha fazlasını biliyorlar. FETÖ'yü zaten kendileri örgütledi. Bir de bugünkü yargıya bakalım. Kripto FETÖ'cülerin bir kısmı muteber konumdalar ama geçmişte bunlarla ilişki kurup daha sonra pişman olarak ayrılanlar var. Ak Parti içinde bu şekilde çok sayıda insan vardı. Pişmanlık duyarak FETÖ’den ayrılanlar hakkında işlem yapılıyor. Kriptolar muteber konumdalar ama pişmanlık duyanlar; eski ilişkileri, banka hesapları, dernek ilişkileri, çocuklarını okuttukları okul sebebi ile zor durumdalar. Peki o okulların yöneticileri neden dışarıda? O okullara sponsor olanlar ya da Türkçe Olimpiyatları’nın organizatörleri neden muteber adam konumunda? Bu nasıl oluyor? İşte bu sorunun cevabı yok.”

Yolsuzluk iddialarında bazılarına yargı işlemiyor

Dilipak yolsuzluk iddiaları ile birlikte imar barışı konusunu da değerlendi. AK Parti’nin gelecekte daha zor durumlara düşmemesi için kadın ve para ilişkileri gibi konularda dikkatli olması gerektiğine dikkat çekerek, "Yolsuzluk iddialarına karşı da birilerine yargı işlemiyor. Bunun bir anlamı olması gerekiyor. Bakın bu işler böyle gitmeyecek. Burada yeniden düşünmemiz gereken halkın kafasında sorular var. İmar barışı çıkartacaktık, yine erteleyeceğiz. Çünkü başka çaremiz yok. Aceleye getirdik. Şimdi nasıl düzelteceğimize, çözeceğimize, sürdüreceğimize karar veremiyorsak bazı şeyleri daha iyi düşünmemiz gerekiyor. Genel anlamda bakıldığında siyasetin dili toplumun zihnindeki sorulara cevap vermekte yeterli değil. Kadın ilişkileri, para ilişkileri gibi konularda yarın çok daha zor durumlarla karşılaşmak istemiyorsak çok dikkatli olmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 16:00
  1. Yerel seçimler
  2. Abdurrahman Dilipak
  3. Yeni Akit Gazetesi
  4. yeniakit.com.tr
  5. AK Parti
  6. Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye uyarılar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anne jimnastiği onu ilerde sporcu yapıyor
    1. Anne jimnastiği onu ilerde sporcu..
    2. Sığınmacı kamplarını vuran selde 25..
    3. Bebeklerde cilt problemleri
    4. Elazığ'da işçi servisi devrildi! 16..
    5. Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye..
    6. Adana'da "çocuğun soy bağını..
    7. AK Parti Ankara ilçe belediye başkan..
    8. S. Arabistan Dışişleri Bakanı görevden..
    9. AK Parti Ankara Keçiören belediye..
    10. Annesini öldürdüğü iddia edilen sanık..
    11. Vatan haini Adil Öksüz'ün yeğeni..
    12. İtalya'da taraftar kavgasında 1 ölü
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin..
    14. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    15. GÜBRETAŞ'ın Koza Altın İşletmeleri..
    16. TCMB döviz kurları
    17. "Transferler benim onayım olmadan..
    18. İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav..
    19. Almanya'da kriz patlak verdi! Ordu tel..
    20. Elazığ'da işçi servisi devrildi: 16..
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi