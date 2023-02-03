Abdurrahman Dilipak'ın yeni kitabı çıktı

Abdurrahman Dilipak yeni çağın ortaya koyduğu değişimlerle ilgili dikkat bir kitap kaleme aldı. 'Yarının Dünyası, Bal Kabında Zehir' adlı kitap Hayy Kitap tarafından yayımlandı ve satışa çıktı.

Dilipak'ın kitabı hakkında yapılan tanıtımlarda, ''Yeni bir çağın eşiğindeyiz. Birileri bu çağın fırsatlarla dolu olduğunu, insanoğlunu büyük bir değişimin beklediğini söylüyor. Ama bu değişimin ne pahasına gerçekleşeceğinden söz etmiyorlar. Zehri altın tas içinde sunuyorlar, bal da onun suç ortağı… Sorgusuz sualsiz itaat etmemizi istiyorlar. “Islah edicileriz” diyorlar, oysa onlar “bozguncuların ta kendileridir”. “Sureti haktan” gözüküyorlar ama gizledikleri başka niyetleri olduğu açık. Allah’ın yarattığı ve muhatap aldığı “insan” olarak kalmak istiyorsak uyanık olmalı ve bu planları bozmalıyız. Uyanmak ise bilmekle başlar.“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Allah bizi “bilişelim” diye farklı topluluklar halinde yarattı. “Bilelim, bilişelim; dünya kimseye kalmaz.” Uyan kardeşim uyan, galiba ahir zaman! Abdurrahman Dilipak, günümüze ve geleceğe dair soruları cevaplarken çağın sorunlarına ve çözüm yollarına dair geniş bir perspektif sunuyor.'' ifadeleri yer aldı.