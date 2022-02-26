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Gündem Abdurrahman Dilipak'a Retweet ettiği Twitter mesajı nedeni ile dava açmıştı! Uşak Valisi eşi ile görüşen küfürbaz Türkkan'ın paylaşımını beğendi
Gündem

Abdurrahman Dilipak'a Retweet ettiği Twitter mesajı nedeni ile dava açmıştı! Uşak Valisi eşi ile görüşen küfürbaz Türkkan'ın paylaşımını beğendi

İYİ Partili Ümit Karaca’nın Twitter mesajını Retweet etmesi sebebi ile Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, eşi ile görüşen küfürbaz İP'li Lütfü Türkkan'ın paylaşımını beğendi.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 21:50:00 - 2022-02-26 21:58:05
Abdurrahman Dilipak'a Retweet ettiği Twitter mesajı nedeni ile dava açmıştı! Uşak Valisi eşi ile görüşen küfürbaz Türkkan'ın paylaşımını beğendi

 Yeniakit.com.tr 

Şehit bacısına ettiği küfürle milliyetçilik maskesi düşen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın eşi AK Parti eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ile bir araya geldi.

'Güzel dosttur Hüseyin Kocabıyık'

Küfürbaz Türkkan görüşmeyi Instagram hesabından paylaşarak, "Güzel dosttur Hüseyin Kocabıyık." ifadesini kullandı.

Gazeteci Abdurrahman Dilipak hakkında, İYİ Partili Ümit Karaca’nın Twitter mesajını Retweet etmesi sebebi ile suç duyurusunda bulunan Vali Funda Kocabıyık, küfürbaz Türkkan'ın eşi ile ilgili paylaşımını beğendi.

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