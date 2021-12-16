Abdurrahman Dilipak, Realty Show programlarını değerlendirdi: Böyle saçmalıkların izlettirildiği bir ekran bizim yüz karamızdır

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ATV ekranındaki "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında, eşi Zehra Kıyak'ın pideciye kaçtığını duyunca kendini yerlere atarak ağlayan Serkan Kıyak'ın, intihar ettiği öğrenilmişti. Kıyak, kendini yerden yere vururken, program yöneticileri tarafından, "Nasıl adamsın?" diye azarlanmıştı.

'Sadece yapımcıları, sunucuları suçlamak kolay'

Realty Show programlarında yaşananları değerlendiren Gazeteci Abdurrahman Dilipak, "Ekrana taşınan olayların bir kısmı tamamen kurmaca. Toplumu provoke etmek için, reyting uğruna yapılan maskaralıklar. Bunun gerçek hayattaki karşılığı aileyi de gençliği de çok ciddi anlamda ahlak erozyonuna uğratıyor." dedi.

"Bu tür programların topluma kesinlikle bir faydası yok." ifadesini kullanan Dilipak, "Sadece RTÜK'ün bu programları cezalandırması yeterli değil. Toplumun da bunu boykot etmesi gerekir. Sadece yapımcıları, sunucuları suçlamak kolay. Bu duruma ilgisiz ve sessiz kalan herkes bu suçun bir parçası." şeklinde konuştu.

'Utanç duyulacak bir hadise'

Dilipak, yaşanan "intihar" olayına değinerek, şöyle devam etti:

"Bu bir cinayettir. O adam intihar etmese bile toplum önünde bir ailenin cinayeti söz konusu. Ahlakın intiharı söz konusu. Bu ilk kez de olmuyor.

Böyle saçmalıkların izlettirildiği bir ekran bizim yüz karamızdır. Utanç duyulacak bir hadisedir."