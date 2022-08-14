Abdurrahman Dilipak: Mustafa Karahasanoğlu ile bu ilkelerle gazeteciliğe başlamıştık

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Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı merhum Mustafa Karahsanoğlu'nu anlatan Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşe yazısında, "Ölüm ve doğum.." başlığını kullandı.

"Niye ölümü başa yazdım biliyor musunuz, çünkü bu dünyaya geldiğimizde aslında ölümlü bir dünyaya doğmuştuk, ölümsüz bir hayatta." diyerek ölümün hak olduğunu hatırlatan Dilipak, "Unutmayalım, her insan ölecek yaştadır. Ölümün zamanını, yerini ve şeklini tayin eden de Allah’tır!. Azrail’in geç ya da erken geldiği görülmemiştir." ifadelerini kullandı.

Ölümden sonra başlayacak ahiret hayatına dikkat çeken Dilipak, "Bu dünyada yaşadığımız her anın hesabını vereceğimiz bir gün var! Misgale zerretin hayran yerah ve misgale zerretin şerran yerah ölçüsünde her şeyin hesabı sorulacak. Aklımızdan ve kalbimizden geçenleri de kaydeden meleklerimiz var bizim. Nefsimize taht kurup oturan şeytanların gürültüsünden, dünya gailesi ve telaşınla omuzlarımızdaki, önümüzde, arkamızda duran meleklerin seslerini duymuyor çoğumuz." dedi.

Ahirette bütün hakların teslim edileceğini belirten Dilipak, "Hiç kimsenin yaptığı yakına kâr kalmayacak. Ya da yaptıkları bir iyilik boşa çıkmayacak. Yanlış işlerin fetvacıları, o gün icracıları ile birlikte pişmanlık vadisinde yaptıklarının cezasını çekecekler ya da mükafatı ile mes’ut olacaklar." ifadelerini kullandı.

Dilipak, gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: Gazeteciler dünya gerçekleri çerçevesinde bu hadiselere en çok vakıf olanlardır. Biz “Hakkın ve halkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi olmakla emrolunduk. Biz gerçeğin habercisiyiz, Peygamberler hakikatin habercisidir. Bu ikisi bir araya gelince hakikat hayat buluyor. Peygamberler bunun yaşayan örnekleridir. Biz eğer adil şahidler oluyorsak, haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana, zalimlere karşı durabiliyorsak o zaman kurtuluşa erenlerden olacağız ve o gün bütün bu sırlar açığa çıkmış olacak.

Merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabey ile yol arkadaşlıklarının bu çizgi üzerinde başladığını söyleyen Abdurrahman Dilipak şöyle devam etti:

Mustafa Karahasanoğlu ile bu ilkelerle gazeteciliğe başlamıştık, Milli Gazete’de. Bugünlere geldik. O bugün aramızda değil. Mustafa Karahasanoğlu göçtü dar-ı bekaya. Mustafa Karahasanoğlu uzun zamandır tedavi görüyordu. Kendilerine Allah’tan rahmet ediyorum. Aile, arkadaş ve dostlarına sabrı cemil diliyorum. Onların dünya sürgünü bitti. Biz sıramızı bekliyoruz.