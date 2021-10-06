  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Abdurrahman Dilipak merhum Oğuzhan Asiltürk'ü anlattı: Erbakan'a hayır diyebilen...
Siyaset

Abdurrahman Dilipak merhum Oğuzhan Asiltürk'ü anlattı: Erbakan'a hayır diyebilen...

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, 86 yaşında hayatını kaybeden merhum Oğuzhan Asiltürk'ün siyasi hayatını anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 21:14:00 - 2021-10-06 21:36:14

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, koronavirüs tedavisi görürken yaşadığı kalp krizi sonucu vefat eden Oğuzhan Asiltürk'ün siyasi hayatını anlattı.

Merhum Asiltürkün Milli Görüş'ün başlangıcındaki en genç isimlerden birisi olduğunu belirten Abdurrahman Dilipak, "1970 yılından bu yana Türk siyasi hayatının önemli figürlerinden birisiydi. Asiltürk, merhum Erbakan'a 'hayır' diyebilen birkaç kişiden biriydi." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay