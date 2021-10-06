Abdurrahman Dilipak merhum Oğuzhan Asiltürk'ü anlattı: Erbakan'a hayır diyebilen...
Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, 86 yaşında hayatını kaybeden merhum Oğuzhan Asiltürk'ün siyasi hayatını anlattı.
Yeniakit.com.tr
Gazeteci Abdurrahman Dilipak, koronavirüs tedavisi görürken yaşadığı kalp krizi sonucu vefat eden Oğuzhan Asiltürk'ün siyasi hayatını anlattı.
Merhum Asiltürkün Milli Görüş'ün başlangıcındaki en genç isimlerden birisi olduğunu belirten Abdurrahman Dilipak, "1970 yılından bu yana Türk siyasi hayatının önemli figürlerinden birisiydi. Asiltürk, merhum Erbakan'a 'hayır' diyebilen birkaç kişiden biriydi." dedi.