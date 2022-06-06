Abdurrahman Dilipak Mahmud Efendi ile ilgili önemli bir gerçeği açıkladı

Abdurrahman Dilipak, Mahmud Efendi Hazretleri olarak bilinen İsmailağa cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu (93) hakkındaki MNP detayını açıkladı. Abdurrahman Dilipak önemli deyip duyurdu...

İsmailağa cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu (93) geçtiğimiz gün yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Mahmud Efendi Hazretleri hakkında yaptığı paylaşımda Milli Nizam Partisi (MNP) detayına dikkat çekti.

Abdurrahman Dilipak, Twitter hesabından, “Mahmut Efendi yoğun bakımda. Bir dönem Sami efendi, Mehmet efendi, Mahmut efendi 3 önemli nakşi şeyhi idi. Hayatta olan 3.sü yoğun bakımda. Allah şifa versin. MNP döneminde İstanbul'da en önemli destek bu 3'ünden gelmişti.” ifadelerini paylaştı.

Bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren Mahmud Efendi Hazretlerinin sağlık durumu merak ediliyor. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı’ndan son yapılan açıklamaya göre, Mahmud Ustaosmanoğlu’nun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Milli gazete