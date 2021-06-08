Abdurrahman Dilipak HDP'nin kapatılması tartışmalarını değerlendirdi! 'Pratikte bir faydası olmayacak'

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, "HDP'nin kapatılması prtaikte birşey kazandırmaz." dedi.

'Grup kurabilecek milletvekili sayısına sahipler'

"Grup kurabilecek kadar milletvekiline sahip oldukları için, yeni bir parti kurabilirler." diyen Dilipak, "Ya da zaten yedek partileri de var olabilir. Bu da aslında değişen birşey olmayacağını gösteriyor. Ama HDP'nin kapatılması durumunda şartlar biraz daha gergin hale gelecek." ifadelerini kullandı.

'Eğer milletvekili sayısı azalırsa...'

HDP'nin kapatılması durumunda milletvekilliği dokunulmazlıklarının da gündeme gelebileceğini hatırlatan Dilipak, "Eğer birtakım milletvekillerinin mahkumiyeti söz konusu olursa o zaman başka bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Eğer HDP'nin başka bir isimle grup kurmasına yetecek milletvekili sayısı eksilirse Türkiye'nin ara seçime gitmesi gerekir. Bu da başka bir tartışmayı beraberinde getirir." dedi.

'Uluslararası birt tartışmaya dönüşebilir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesine dikkat çeken Abdurrahman Dilipak, "Türkiye, Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinden sonra Batı ile yola devam konusunda bir işbirliği kararı alacaksa bu konuda da başka birtakım uzlaşmalar gündeme gelebilir. Eski hesaplar görülmeye başlayacak ve ABD'nin Suriye'deki varlığı tartışmşa konusu olacaksa o zaman daha sert tartışmalar gündeme gelebilir. Yani bu sadece Türkiye'nin bir iç siyasi tartışması değil uluslararası bir tartışmanın da parçası olabilir." şeklinde konuştu.

'Şartlar ciddi gerginliklere sebep olabilir'

Dilipak, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu tartışmanın nereye varacağını bugünden kestirmek pek kolay olmayacak. Ama şartlar ciddi gerginliklere sebep olabilir. Özellikle PKK bunu toplumsal bir muhalefete dönüştürmek isterse yeni terör dalgaları konusunda dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Bu süreç CHP açısından da ciddi bir tartışma konusu olacaktır. Hele hele bir ara seçim gündeme gelecek olursa yine CHP-İP açısından da ayrıca değerlendirilmedilir."