Abdurrahman Dilipak değerlendirdi: Meral Akşener'in 'başbakan olacağım' sözleri ne anlama geliyor!

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Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit Youtube kanalına konuştu. Meral Akşener'in "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Başbakan olacağım." sözlerini değerlendiren Dilipak, İP'li Akşener'in deneyimli bir siyasetçi olduğunu ve bu sözleri durup dururken gündem değiştirmek için ya da başka bir amaçla söylemeyeceğini ifade etti.

Abdurrahman Dilipak, İP'li Akşener'in sözlerini şöyle değerlendirdi:

"Akşener'in bu sözlerinde iki mesaj var. Birincisi AK Parti'nin yenileceğini ve kendisinin geleceğini söylüyor. Bunun mümkün olabilmesi için AK Parti'nin çok fazla oy kaybetmesi gerekir çünkü arada çok oy farkı söz konusu. Arada bir de CHP var. CHP'de çok fazla oy kabecek ve bölünecek ki sıra Meral Akşener'e gelsin. Bu çok mümkün değil ama Akşener'in böyle bir iddiası var."

"Başkanlık sisteminde Başbakan yok." diyen Dilipak, Akşener'in mevcut sistemi eleştirdiğini belirtti: "Meral Akşener kendisinin başbakan olacağını söylüyor. Demek ki ikinci mesajı da Başkanlık sistemine bir eleştiri getirmesi. Hem iktidar partisinin hem muhalefetin kaybedeceğini ifade ediyor. Tabi bunu söylerken sadece aklına geldiği için ya da gündem oluşturmak için söylemiş olamaz. Akşener eski bir politikacı. Hem CHP hem MHP hem de AK Parti çevrelerini tanıyıp, bilen bir siyasetçi."

'Ekim ayı çok önemli'

Dilipak, Ekim ayının önemine dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı: "Sosyal medyada, 'Türkiye'de siyaseti dizayn etmek isteyen birileri bir takım operasyonlara mı hazırlanıyor? Sen onlarla beraber misin?' şeklinde bir karşı görüş var. Ben de siyasetin rengini önümüzdeki günlerde belli edeceğini düşünüyorum. Özellikle Ekim ayı çok önemli."