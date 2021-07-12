Abdurrahman Dilipak bugün ne yazdı? Abdurrahman Dilipak bugünkü yazısı

Abdurrahman Dilipak, korona aşısı üzerinden küreler oyunları bir bir anlattı. Abdurrahman Dilipak, covid üzerinden oynanan kirli oyuna dikkat çekti ve “Mutasyon diyorlardı, şimdi varyantlardan söz ediyorlar. Eldeki aşılar bitti, şimdi yeni bir yalan uydurmaları gerek. Mutasyon demiyorlar, çünkü mutasyon, yayıldıkça etkisini kaybeden, olağan ve sıradanlaşan bir süreç. Hemen Delta bitmeden Lambda paniğini devreye soktular. Bir önceki varyant “Delta varyantı” idi. Sahi bu “varyant” isimlerini kim, neye göre veriyor.” diye sordu.

Abdurrahman Dilipak, yazısının bir bölümünde şunları dile getirdi, “Birileri insanları “aşı manyağı” yapmak istiyor sanki. Varyant, varyant ilerliyorlar. Endonezya’da 949 sağlık çalışanı, (401 doktor ve 315 hemşire, vd). Covid-19 aşısı olmasına rağmen Covid-19 ile enfekte olduktan sonra hayatını kaybetmiş. Artık bu haberler her türlü kontrole rağmen basında da yer almaya başladı. 17 yaşında çocuğun babası diyor ki, “oğluma okul aşı baskısı yaptı, o da aşı oldu ve şimdi kalp hastası oldu” diyor.. 35 yaşındaki bir kadın (35) CoVID aşısının yan etkilerini anlatıyor. 2. doz Moderna aşısını aldıktan kısa bir süre sonra titreme ve kas seğirmesi olduğunu söylüyor. Bu tür haber sosyal mediadan, internet mediasından hemen siliniyor. Hatta YouTube kanalları kapatılıyor ve Google arama motorundan bu tür yayınlar siliniyor.” Abdurrahman Dilipak’ın yazısının tamamını okumak için tıklayın