Abdurrahman Dilipak açıkladı! Nasrullah Ayan vefat etti

Son dakika gelişmesi... İş insanı Nasrullah Ayan, konuk olduğu Artı TV’nin canlı yayınında kalp krizi geçirdi.

Gazeteci Abdurrahman Dilipak Nasrullah Ayan’ın vefat ettiğini Twitter'dan duyurdu.

Nasrullah Ayan Artı TV’de canlı bağlantı ile katıldığı bir programda kalp krizi geçirmişti. İzleyicilerin karşısında olduğu esnada kalp krizi geçiren Ayan’ın vefat ettiği haberi geldi.

Artı TV'nin canlı yayınında kalp krizi geçiren İş insanı Nasrullah Ayan, başta ekran başındakiler olmak üzere herkese korku dolu dakikalar yaşatmıştı. Hemen hastaneye kaldırılan Ayan kalbinin durmasından sonra tekrar hayata döndürüldüğü öğrenilmişti.

NASRULLAH AYAN VEFAT ETMİŞTİR

Gazeteci Abdurrahman Dilipak kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Nasrullah Ayan’ın vefatını “İnna lillah ve inna ileyhi raciun Nasrullah Ayan Gaziantep te vefat etmiştir” ifadeleriyle duyurdu.

Nasrullah Ayan kimdir? Nasrullah Ayan kaç yaşında, nereli? Nasrullah Ayan hayatı ve biyografisi!

Bir zamanların Borsa Kralı olarak tanınan Nasrullah Ayan kimdir? Nasrullah Ayan kaç yaşında, nereli? Nasrullah Ayan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NASRULLAH AYAN KİMDİR?

Nasrullah Ayan, 1958 yılında Mardin'de doğdu. 1958 yılında bakliyat ihracatı yapan babasının Mersin'deki işinde çalışmaya başladı. 1978 yılında, aile şirketinin İzmir'de açılan ofisinin başına geçti.

1980 yılında İsviçre'ye, 1982'de de Singapur'a yerleşti. Burada şirket kurarak, bir süre çalıştı. 1987 yılında, Türkinvest AOG (Asya Okyanusya Grubu) Menkul Kıymetler A.Ş.'yi İsviçre'deki yatırımcılarla birlikte kurdu. 1992'de Tam Sigorta'yı, Hürriyet Grubu'ndan satın aldı. 1993'te borsadan topladığı hisselerle Çelik Halat Tel ve Sanayi A.Ş.'nin yönetimini elegeçirdi. Aynı yıl Makro Borsa, Erciyes, İzibelli Menkul Değerler A. Ş. ile Sağlam Menkul Kıymetler A. Ş. isimli aracı kurumlarını satın aldı. Tüm şirketlerini TF Trend Holding çatısı altında birleştirdi. İki çocuğu, İsviçre'de eğitim gördü. İsviçre'deki bankasının başına, ABD'de bulunan kuzeni Yunus Uca'yı getirdi.

Nasrullah Ayan, 2017 yılında Borsa Kralı adında da bir kitap kaleme almıştır.

NASRULLAH AYAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Nasrullah Ayan Gaziantep te vefat etmiştir.

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