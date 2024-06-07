Abdurrahman Cahit Zarifoğlu anılıyor

HABER MERKEZİ

Genç yaşta yazdığı birçok eser ile Türk edebiyatında önemli yer edinen Cahit Zarifoğlu, Ankara’da 1 Temmuz 1940 tarihinde dünyaya geldi. Zarifoğlu, okula başlamadan önce okuma-yazmayı, resim yapmayı ve Kur’an-ı Kerim okumayı annesi, anneannesi ve mahalle hocalarından öğrendi. Şanlıurfa’da başladığı ilköğrenimini, 1951’de Kahramanmaraş’ta tamamlayan Zarifoğlu, babasının görevi nedeniyle çocukluk yıllarını Silvan, Baykan, Siirt, Siverek ve Kızılcahamam’da geçirdi. Pankreas kanseri nedeniyle 7 Haziran 1987’de İstanbul’da vefat eden şair Zarifoğlu, Küplüce Kabristanı’nda medfun bulunuyor.

Üç büyük şair anılacak

Öte yandan Türk Edebiyatında büyük izler bırakmış üç şairimiz Abdurrahman Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim Karakoç ve Mevlana İdris, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün tertip ettiği programla bugün kabirleri başında anılacak. Etkinliği sosyal medya hesabından duyuran İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, “Her biri ayrı hatıramın olduğu, edebiyat dünyamızın üç seçkin siması… Farklı senelerde ama aynı günde veda ettiler bu dünyaya. İnanıyorum ki, İnsanı insan yapan temel vasıflardandır vefa. Daha mühim bir işiniz yoksa programımıza iştirakinizden mutluluk duyarız” notuyla paylaştı.