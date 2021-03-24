Abdurrahim Fırat kimdir?

Abdurrahim Fırat,1966 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum’da tamamlayan Abdurrahim Fırat, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Abdurrahim Fırat Erzurum Barosuna bağlı serbest avukat olarak çalışmaktadır.

Fırat, 2007 ve 2011 yılında yapılan genel seçimlerde AK Parti’den aday adayı oldu. 2012 Haziran ayında yapılan AK Parti 4.Olağan Kongresinde Erzurum İl Yönetimine seçildi. Siyaset akademisi 10. ve 15.Dönem Kurslarını Erzurum İl birincisi olarak tamamladı. 2013 yılında en fazla üye kaydı yapan İl Yönetim Kurulu üyesi ödülünü aldı.

Abdurrahim Fırat evli ve 3 çocuk babasıdır.