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Abdurrahim Albayrak'tan maç sonu yorumu: Hocam ve ben bütün futbolcuları teker teker tebrik ettik

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 3-2 kaybedilen Porto maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

12 Aralık 2018 Çarşamba 02:55
Abdurrahim Albayrak'tan maç sonu yorumu: Hocam ve ben bütün futbolcuları teker teker tebrik ettik

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Porto'ya 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Albayrak, yenilmelerine rağmen muhteşem bir futbol oynadıklarını, Fatih Terim ile berabere soyunma odasında oyuncuları tebrik ettiğini söyledi.

"Yenildik ama inanılmaz pozisyonlar kaçırdık"

Yenilmelerine rağmen oynanan futbolun tüm camiayı mutlu ettiğini belirten Albayrak, "Mağlup olduk ama oynanan futbolun bütün camiayı mutlu ettiğine inanıyorum. Maçtan sonra soyunma odasına hoca ile beraber gittik. Çok güzel bir konuşma yaptı. Mağlup olalım ama böyle oynayın diye. Yenildik ama inanılmaz pozisyonlar kaçırdık, penaltı kaçırdık ama bugün eksiklerimiz olmamasına rağmen oynanan futbol herkesi memnun etmiştir. UEFA Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Alkış koptu soyunma odasında"

Camianın Şampiyonlar Ligi'nde yola devam edilmediği için üzgün olduğunu söyleyen Abdurrahim Albayrak, "Mağlup olduk ama inanılmaz bir soyunma odası vardı. Hocam ve ben bütün futbolcuları teker teker tebrik ettik. Alkış, kıyamet koptu soyunma odasında. Olması gereken Galatasaray ruhu bu işte. Ligde 2 maçımız kaldı. Ligde ve UEFA Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. Taraftarımıza ve camiamızdan Şampiyonlar Ligi'nde devam edemediğimiz için üzgün ancak UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğimiz için de mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 02:55
  1. Galatasaray
  2. Abdurrahim Albayrak
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Porto

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