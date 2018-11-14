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Abdurrahim Albayrak'tan Gomis'e ağır sözler!

Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak, Divan Kurulu'nda kendisine yönelik eleştiriler üzerine açıklamalarda bulundu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:47
Abdurrahim Albayrak'tan Gomis'e ağır sözler!

Fenerbahçe derbisinde sahaya girmesiyle ilgili konuşan Abdurrahim Albayrak"Sahaya o anda girmek zorundaydım. Gözlemci, bana teşekkür etti. Sadece orada değil, koridorda da büyük efor sarfettim. Fenerbahçe misafirimizde, en iyi şekilde onları korumak zorundaydık." dedi.

"GOMIS 5 MİLYON EURO İSTEDİ"

Bafetimbi Gomis'in ayrılmasıyla ilgili ilk kez konuşan Abdurrahim Albayrak "Galatasaray menfaatlerini düşünmek zorundayız. Gomis, bizden 3 milyon 300 bin euro alıyordu. Biz gelmeden bir hafta evvel Kayseri deplasmanına gitmemişti. Parasını alamadığı için Kayseri'ye gitmemişti. Sonra İstanbul'da gol attıktan sonra 'Paradan değil' diye hareket yaparak formasını göstermişti. Bana, kimse Gomis'i anlatmasın. Yanına başka futbolcuları da alarak kulübün veremeyeceği şekilde zam istedi. Gomis'e Tarık Çamdal'ı örnek gösterdim. '1 milyon 600 bin euro maaş alırken yarısını verelim, git' dedik gitmiyor, dedim. 'Benim sorunum değil' dedi. Ben de ona 'Sen kötü oynasaydın maaşında indirim yapacak mıydın?' diye sordum; 'Hayır' diye yanıt verdi. Gomis sözleşme uzatmak istedi ya da 5 milyon euro maaş istedi. Gomis gittiği kulüpten 10 milyon euro alıyor, biz bu paraları veremezdik." açıklamasını yaptı.

MODESTE VE VAGNER LOVE İTİRAFI

Anthony Modeste ve Vagner Love ile ilgili itirafta bulunan Abdurrahim Albayrak "Son gün Modeste'yi bedavaya alıyorduk, Çin Kulübü'ne faks çektik, 'Alırsanız, sizi yakarız' dediler. 25 milyon euro ödeseydik nasıl karşınıza çıkacaktım? Vagner Love'ı parasız almak istedik, siz hem bana hem de başkana almamamız için mesaj attınız. Siz dediğiniz için almamazlık yapmadık ama alsaydık yararlı olurdu." diyerek sözlerini noktaladı.

KAYNAK: SPORX

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 16:47
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