  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Abdurrahim Albayrak'tan Fahrettin Koca'ya teşekkür:
Spor

Abdurrahim Albayrak'tan Fahrettin Koca'ya teşekkür:

"(Omar Elabdellaoui'nin yaralanması) Fahrettin Koca bakanım aradı. Onu da Vedat hocayla görüştürdüm. Sayın Bakanım çok geniş bilgiler aldı. Kendisi çok yakından ilgileniyor"

Yeniakit Publisher
2021-01-02 17:52:14 -
Abdurrahim Albayrak'tan Fahrettin Koca'ya teşekkür:

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavisi süren Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'ye ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Albayrak, Norveçli futbolcunun tedavi altına alındığı Ulus'taki Liv Hospital'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biraz önce sağlık Bakanım Fahrettin Koca aradı. Onu da Vedat Kaya hocayla görüştürdüm. Sayın Bakanım çok geniş bilgiler aldı. Kendisi çok yakından ilgileniyor. Sağlık bakanımıza kulübüm, şahsım ve camiam adına sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ayasofya haberi büyük tepki çeken Sözcü’den skandal savunma!
Gündem

Ayasofya haberi büyük tepki çeken Sözcü’den skandal savunma!

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin tekrar ibadete açılmasını, “2020’de yaşanan bir felaket” olarak nitelendiren Sözcü, “Kıskanılıyoruz” diye..
Mutasyon virüs bir ilimizde daha görüldü
Sağlık

Mutasyon virüs bir ilimizde daha görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mutasyon virüsün Türkiye'de 15 kişide görüldüğünü açıklamasının ardından, yurtdışından Gaziantep’e gelen 2 ..
Fikri’nin ayıbını örtmek isterken iyice rezil oldu! Kılıçdaroğlu’ndan “bizde de başörtülü var” şovu
Siyaset

Fikri’nin ayıbını örtmek isterken iyice rezil oldu! Kılıçdaroğlu’ndan “bizde de başörtülü var” şovu

Seçim sürecinde oy alabilmek için dindar ayaklarına yatan ama din karşıtlığı illa ki bir şekilde gün yüzüne çıkan CHP, Fikri Sağlar’ın açıkl..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay