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Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken Fatih Terim açıklaması

Galatasaray ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Herkes Fatih Hoca'nın kıymetini bilmeli" dedi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:12
Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken Fatih Terim açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ı takip eden muhabirlere yemek verdi.

Yemeğe Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ve İlber Aydemir de katıldı. Daha sonra Abdurrahim Albayrak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

2019 yılında Galatasaray'ın beklentilerinin sorulması üzerine Albayrak, "Şampiyonlar Liginde oynanan futbol taraflı, tarafsız herkesi mutlu etti. Binlerce telefon aldım. Sakatlıklarımız geçtikten sonra, ihtiyacımız olduğu transferi yaptığımız takdirde Galatasaray'ın ligde neler yapacağını herkes gördü. İnşallah o güzel günlere iki hafta kaldı. Hep beraber yaşayacağız." diye cevap verdi.

"Fatih hoca bir tanedir. Başka Fatih hoca yoktur"

Porto maçı öncesinde son antrenmanda Teknik Direktör Fatih Terim ile çekilen bir fotoğraf sonrası aralarının kötü olduğu yönünde çıkan haberlere cevap veren Abdurrahim Albayrak, "Sevdiğim, pazara kadar değil, mezara kadar dediğim Fatih Terim ile aramızda bugüne kadar hiçbir problem olmamıştır. Olması da söz konusu değildir. İkimiz de aynı renklere gönül vermişiz, ikimiz de Galatasaraylıyız. Hocanın ne yönetim ne de bizle problemi olmamıştır. Olması da söz konusu değildir. Fatih hoca bir tanedir. Başka Fatih hoca yoktur. Fatih hocanın kıymetini herkes bilmeli. Aramızda en ufuk bir sorun olmamıştır." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 16:12
  1. Galatasaray
  2. Fatih Terim
  3. Abdurrahim Albayrak

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