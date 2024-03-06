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Aktüel Abdurrahim Albayrak'a dolandırıcı şoku!
Aktüel

Abdurrahim Albayrak'a dolandırıcı şoku!

Yeniakit Publisher
2024-03-06 17:02:00 -
Abdurrahim Albayrak'a dolandırıcı şoku!

İş adamı Abdurrahim Albayrak'ın kişisel cep telefonu numarasını kopyalayarak telefonla aradıkları vatandaşları dolandıran 5 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, iş adamı Abdurrahim Albayrak Asayiş Şube personellerine teşekkür etti.

İş adamı Abdurrahim Albayrak'ın kişisel cep telefonu numarasını kopyalayarak telefonla aradıkları vatandaşları dolandıran 5 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, iş adamı Abdurrahim Albayrak Asayiş Şube personellerine teşekkür etti.

Bayrampaşa'da 63 yaşındaki Remziye Ö.'yü arayan bir kişi kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp, banka hesaplarında bir sorun oluştuğunu söyleyerek, hesap bilgilerini istedi. Yaşlı kadın karşısındakinin bankacı olduğuna inanınca bilgilerini verdi. Bir süre sonra hesabından 100 bin lira çekildiğini fark etti hemen durumu polise bildirdi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN TELEFON NUMARASINI KOPYALAMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri konuyla ilgili hemen çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kadını arayan cep telefonu numarasının iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın şahsi numarası olduğunu belirledi.

Dolandırıcılar Albayrak'ın cep telefonu numarasını kopyalayıp telefonla aradıkları kişilere kendilerini bankacı olarak tanıtıp hesap bilgilerini aldıkları ortaya çıktı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmada şüphelileri tek tek tespit etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmada şüphelileri tek tek tespit etti.

Polis Esenyurt'ta belirlenen 3 adrese eş zamanlı baskında şüpheliler Mehmet B. (23), Ömür Can K. (24), Mert Can T. (23), Gökhan Gazi Ç, ve Ali İhsan Ç.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

13 BİLGİSAR 22 CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda 13 bilgisayar, 22 cep telefonu ve 43 bin 350 lira para ele geçirildi. Şahısların karışmış olabileceği farklı olayların tespiti içinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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