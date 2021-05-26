Abdurrahim Albayrak, Gareth Bale bombasını patlattı

Galatasaray, yeni bir rüya transferi için bekleyişe geçti. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın, Gareth Bale'ı almak için Florentino Perez'i ikna ettiği belirtildi.

Albayrak'ın, "Yakın dostum" dediği Perez'den Bale için söz aldı. Real Madrid Başkanı, kiralama bedeli istemeyeceğini ve 15 milyon euroluk maaşta katkı sağlayabileceğini iletti. Ancak Perez'in, Bale'ın ikna edilmesi gerektiğini ifade ettiği kaydedildi.

Tottenham formülü devrede

Bale, dünyanın en fazla kazanan oyuncularından birisi. Real Madrid'le bir yıllık sözleşmesi var. Tottenham'ın bile bedava kiraladığı 31 yaşındaki oyuncunun maaşının 8 milyon euroluk kısmını ödedi.

Galatasaray'ın da buna benzer bir formülü uygulaması bekleniyor.