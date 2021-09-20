Abdurahman Dilipak yazdı: Bir başka açıdan dua

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Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak’ın yeni kitabı "Bir başka açıdan dua", okuyucusu ile buluştu. Dilipak kitabında, Ayet ve Hadislerden, Peygamber dualarından örnekler vermekle birlikte, kitapta Musevi ve İseviler ile Budistlerin duaları da yer aldı. İlerleyen sayfalşarda Katolik, Protestan ve Ortodoksların dualarındaki farklıklar ve benzerlikler de incelendi.

Abdurrahman Dilipak, bu kitabında, "Dua en çok yapılan ibadet şekli olmakla birlikte, en az bilinen ibadetlerimizin başında gelmektedir. Peki dua nedir, nasıl dua etmeliyiz? Dua ile zaman, kader, rızık, ecel, nasib, bereket ilişkisi nedir?" sorusunun cevabını aradı.

Dilipak'ın kitabından bir bölüm şöyle: "Gün boyunca hatta haftalarca dua ile belanızı çağırmıştınız. Şimdi ise aynı olay ve kişiler bir başka şekilde görünmeye başladı gözünüzde. Olsun diye dualar edip yakardığımız şey olmadığı için şükrediyordunuz. Bize hayır gibi gelen bir şeyde şer, şer gibi gelen bir şeyde hayır olabilirdi. Duamızı başından beri eksik ediyorduk. Filistin’deki zulümler için dua ederken, 'Allah’ım Filistin’i kurtar, Siyonistleri kahret' diye dua ettiniz mi hiç? Peki hiç düşündünüz mü bu ve bu benzeri duaları ederken; Allah'ın, iradesini gerçekleştirmek için kimseye muhtaç ve mecbur olmadığını? Dilerse iradesi içindeki şeytanları bile dinine hizmet ettirir, kurtarır ve kahreder. Dua ediyor gibi yaparak, Allah’ı ikna etmeye, O’na çözüm dayatmaya çalışmayın.. Dua ederken kendi ellerimize bakmamızın bir sebebi var. O’ndan istediğimizi baktığımız ellerle gerçekleştireceğimiz için, 'bu ellerle cezalandır, bu ellerle yardım et' demek için açarız ellerimizi."



