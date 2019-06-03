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Abdülmetin Balkanlıoğlu Hocaefendi'den Ramazan sohbeti: Dua o esnada torba yasayla geçiyor

Verdiği bir Ramazan sohbetinin bir kısmında bu mübarek aya dair tavsiyede bulunan Abdülmetin Balkanlıoğlu Hocaefendi, tam iftar anının çok önemli olduğunu ve o andaki duaların kabul edildiğini belirterek, "Tam o esnada yapılan dualar torba yasayla geçiyor" demişti.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:42

İstanbul Kocamustafapaşa'da bulunan Sümbül Efendi Camii'nde on bir ayın sultanı Ramazan'a ilişkin sohbet veren Abdülmetin Balkanlıoğlu Hocaefendi, sohbetinin bir kısmında bu mübarek ayda yapmamız gerekenler konusunda bazı tavsiyelerde bulunmuştu.

"Torba yasayla geçiyor"

"Sahurda 2 rekat namaz kılın" tavsiyesiyle başlayan Hocaefendi, "Hele de iftarda kimseyle konuşmayın. En resmi, en kallavi adamların bulunduğu iftarda bile yetkililere veya önemli zatlara deyin ki, 'Efendim çok özür dilerim. Çocukluğumdan rensibim var ezana 5 dakika kala konstantre olurum, bir dua ederim. İzninizle lütfen bana müsaade eder misiniz?' dersin. Çekilin şöyle, koyu koyu dua yapın. Tam o esnada dua var ya torba yasayla geçiyor evelallah." diyerek iftara kısa süre kala yapılan duaların kabul edildiğini belirtmiştir. Hocaefendi'nin bu açıklaması da akıllara Peygamber Efendimiz'in (sav)Oruçlunun orucunu açarken yapacağı dua reddedilmez. hadis-i şerifini getirmiştir.

"Doğu Türkistan aklınızda olsun"

Hanımlara da tavsiyeler de bulunan Balkanlıoğlu Hocaefendi, "Orucunuzu karambolde bitirmeyin. Huzurlu kalple, hem servisle meşgul, hem çorbayı karıştır, hem tabaklara koyun, hem gönlünüz ezanla bağlantılı Ya Rabbi derken inim inim inleyen, orucun ve ezanın yasak olduğu Doğu Türkistan aklınızda olsun." demişti.

İftar duasına çok önem vermemiz gerektiğini de belirten Hocaefendi, Kur'an ayında Kur'an bitirin tavsiyesinde bulunmuş ve Mâlik bin Enes'in Ramazan ayında günde 2 hatim yaptığını aktarmıştı.

Peygamberimizin eli kolu bağlı esirleri bile bağışladığını aktarıp, Ramazan vesilesiyle eşimizi, dostumuzu, arkadaşımızı da bağışlamamız gerektiğini belirtmişti.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:42
  1. İstanbul
  2. Sümbül Efendi Camii
  3. Ramazan
  4. Abdülmetin Balkanlıoğlu Hocaefendi
  5. Peygamber Efendimiz (sav)
  6. hadis-i şerif
  7. Mâlik bin Enes

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