Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca bütün ümmet coğrafyasında anılıyor

Kürsülerin coşkun sesi Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca’nın Hakk’a irtihalinin 2’inci sene-i devriyesi münasebetiyle tüm ümmet coğrafyasında hayır çalışmaları tertip ediliyor. Hayatı boyunca birçok ülkede hayır çalışması yapan, mazlumların başını okşayan, ümmetin gülen yüzü olan Abdülmetin Balkanlıoğlu dua ve hayırlarla anılıyor.

Mus’ab bin Umeyr Derneği ve Dirayetli Toplum Geliştirme Derneği tarafından Balkanlıoğlu Hoca’nın vefat yıldönümü öncesinde 10 gün süreyle kurban eti dağıtımı gerçekleştiriliyor. Balkanlıoğlu Hocaefendi adına kesilen kurbanlar; Arakan, Suriye, Yemen ve Afrika ülkelerinde binlerce yoksula ikram ediliyor.

Dirayetli Toplum Geliştirme Derneği Başkanı Nezir Yıldız, ikramların 10 gün boyunca süreceğini aktardı. İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca, kalp krizi geçirerek 20 Haziran 2018’de ruhunu Rahman’a teslim etmişti.