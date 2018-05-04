Abdüllatif Şener'den Muharrem İnce yorumu!

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki adayının Muharrem İnce olduğu kesinleşti. İnce'nin adaylığı açıklanmadan önce, muhtemel isimlerden biri olan Abdülatif Şener, Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili yorum yaptı.

NİHAYET BELLİ OLDU

Şener şunları yazdı:

"Ve nihayet Anamuhalefet Partisi CHP’nin adayı da belli oldu. Muharrem İnce, Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş kesinleşen adaylar. 100.000 teklif bulurlarsa, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek de aday olacaklar. Hayırlı Olsun!"