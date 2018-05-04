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Abdüllatif Şener'den Muharrem İnce yorumu!

CHP'nin adayı olabilecek isimlerden biri olan Abdullatif Şener, adaylığı kesinleşen Muharrem İnce hakkında sosyal medya hesabından yorum yaptı.

04 Mayıs 2018 Cuma 10:11
Abdüllatif Şener'den Muharrem İnce yorumu!

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki adayının Muharrem İnce olduğu kesinleşti. İnce'nin adaylığı açıklanmadan önce, muhtemel isimlerden biri olan Abdülatif Şener, Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili yorum yaptı. 

NİHAYET BELLİ OLDU

Şener şunları yazdı: 

"Ve nihayet Anamuhalefet Partisi CHP’nin adayı da belli oldu. Muharrem İnce, Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş kesinleşen adaylar. 100.000 teklif bulurlarsa, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek de aday olacaklar. Hayırlı Olsun!"

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 10:11
  1. Muharrem İnce
  2. Abdullatif Şener

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  • zafer56zafer561 sa önce
    kılıçdaroğlu chp de kendisine rakip olan inceyi bertaraf etti.kazanma şansı yoktur.en büyük korkum mhp yüzünden Cumhurbaşkanımız ve Ak Parti oy kaybedebilir.Bahçeli aklına geleni düşünmeden ülkenin denglelerini düşünmeden atıp tutuyor.Reisin onu seçim süresine susturması gereklidir.
  • Hy-hyHy-hy51 dk önce
    Abdüllatif Chp terzisinin elbisesi sana olmaz,belki meralin belkide Mollanın yanında olabilirdi.
  • FİKRİ ELALDIFİKRİ ELALDI1 sa önce
    Mevla kim kimeşer işlerdeçanak tutarsa onunla rezil husva eder çünkü mevlanın hesabı gazabı büyüktür.Unutmamak lazım
  • Hakim.Hakim.1 sa önce
    Aldınmı.babsyı.pinokyo
  • ibraim aydemiribraim aydemir1 sa önce
    Cerkez apo ak partiyi satti simdi gündeme gelebilmek icin hertürlü maskaraligi yapiyor. Solcu ateist tv lerde soytarilik yapip duruyor.Rezil herif. Abdullah Gül sende bu rezil adaminyolundan gidecektin az daha.
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR2 sa önce
    ALLAH (cc) kimseye ZULMETMEZ insanlar kendi kendine zulmeder,sende yazık ettin kendine
  • Yunus16Yunus162 sa önce
    APDAL ŞENER SEN DE ÖKÜZÜN TRENE BAKTIĞI GİBİ KALA KALDIN. SANA DA SÖZ MÜ VERMİŞLERDİ?
  • t.şahint.şahin2 sa önce
    bay şener sen bun dan sonra 'umutlarım yel oldu..şarkısını söyle...
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