Abdüllatif Şener’den itiraf gibi sözler… AK Parti’deyken bile Erdoğan’a düşmanmış!

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Türk siyasi tarihinin en ilkesiz siyasetçisi olmak için adeta çaba sarf ediyor!.. Kariyeri boyunca bir partide istikrar sağlayamayan ve bir masadan diğerine oturan Şener, AK Parti’de siyaset yaptığı yıllarda bile Recep Tayyip Erdoğan’a nasıl düşmanlık beslediğini anlattı.

Independent Türkçe’ye konuşan Abdüllatif Şener, Erdoğan’ın Genel Başkanı olduğu AK Parti’nin kuruluş döneminde İçişleri Bakanlığı’na yaptığı başvurunun aslında kabul edilmemesi gerektiğini savundu. Kurucularından olduğu partinin aslında kurulmaması gerektiğini söyleyen Şener, “Bu genel başkan olmaz. Hakkında siyasi yasak vardır. Parti üyesi de olamaz, parti genel başkanı da olamaz" diye dilekçeyi iade edip "Yeni bir kurucular listesi getirin" demesi lazımdı. Ama İçişleri Bakanlığı bunu demedi” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’la yol yürürken bile ona düşmanlık besleyen Şener’in mide bulandıran açıklaması şu şekilde:

“Düşünün bir muhalefet partisi lideri, siyasi yasaklara karşı tavır sergileyen bir partinin genel başkanı olarak böyle davranmış olabilir. Ama aslında Erdoğan’ın siyasi yasakları aşmasının serüveni Baykal’ın tavrıyla olmadı.

Bir kere parti kurulduğu zaman, partinin kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı’na verildiğinde, İçişleri Bakanlığı’nın "Bu genel başkan olmaz. Hakkında siyasi yasak vardır. Parti üyesi de olamaz, parti genel başkanı da olamaz" diye dilekçeyi iade edip "Yeni bir kurucular listesi getirin" demesi lazımdı. Ama İçişleri Bakanlığı bunu demedi.

Arkasından Yargıtay’ın, genel başkanlığını ve parti üyeliğinin iptali için dava açması lazımdı. Yargıtay, o davayı açmadı. Üstelik parti taa 1,5 yıl sonra TBMM’nin üçte iki çoğunluğu ile iktidar olarak geldikten sonra bir dava açıldı. O da yarıda kaldı, işlemez hale geldi. Erdoğan’ın önünü açan süreçler aslında bu söylediğim iki süreçtir.”

“CHP’ye hep yakındım”

AK Parti’den ayrıldıktan sonra parti kuran, hiçbir destek göremediği için partiyi kapatan, ardından da CHP’ye katılarak tüm kariyerini çöpe atan Abdüllatif Şener, bu hamlesini meşrulaştırmak için kariyeri boyunca aslında CHP’ye yakın olduğu palavrasını sıktı.

“Ben siyasi hayatım öncesinde de, sonrasında da hep CHP’lilere yakın olmuşumdur”diye konuşan Abdüllatif Şener, “Doktora tezi hocam eski CHP Milletvekili ve Grup Başkanvekili Oğuz Oyan’dı. Tez jürimdeki üyelerin tamamı soldan gelen isimlerdi. Bunun öncesinde asistanlık jürimde Yalçın Küçük vardı” diye konuştu.

Şener,“11 yıllık arayı saymazsanız 30 yıldır da TBMM’deyim. Hangi partide olursam olayım CHP grubu her zaman beni farklı, yakın görmüştür. CHP’yi rahatsız edecek bir tane bile cümlem yoktur. Onun için, Başbakan Yardımcısı’yken bile AKP’ye muhalif medya ve meclis grubu beni ayrı tutardı. İltifat ederlerdi. Dolayısıyla şu anda birden CHP’ye gelmiş de milletvekili olmuş biri gibi değerlendirilmemem gerekir. Kamuoyu yoklaması yapsanız, gittiğim her yerde, kurduğum her temasta, hem genel merkez düzeninde hem de parti tabanında CHP’lilerin tabanının en fazla kabullendiği siyasetçilerden biri olduğumu hissediyorum.” dedi.