0553 313 94 23

Abdüllatif Şener’den akıllara ziyan “anlaşma” tepkisi!

AK Parti’den ayrıldıktan sonra parti kurmaya çalışan, hezimeti yaşadıktan sonra CHP’ye geçen Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Türkiye ile ABD’nin Suriye konusunda anlaşmasına dayanamadı.

18 Ekim 2019 Cuma 11:44
Abdüllatif Şener’den akıllara ziyan “anlaşma” tepkisi!

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Türkiye ile ABD’nin Suriye’de 5 günlük ateşkese varmasının ardından akıllara ziyan bir paylaşımda bulundu. Anlaşmadan rahatsız olan Şener, Suriye’de insanlığın kaybettiğini savundu.

Anlaşmayı manşetlerine taşıyan dünya basını ve ABD’li siyasetçiler de, Türkiye'nin istediğini aldığını ve bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi zaferi olduğunu yazdı.

ABD'li senatör Chuck Schumer'dan anlaşma yorumu

ABD basını, Türkiye’nin zaferini böyle gördü!

Dünyanın gündemine oturan anlaşmaya ilişkin CHP'den farklı bir ses yükseldi.

“İnsanlık kaybetti”

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Twitter'dan yapılan anlaşmayı sert bir dille eleştirdi.

Şener, “Türkiye-ABD dün masaya oturdu ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki operasyonu son buldu. Hala, kazan-kazan politikasından söz edenler var. Ne kazancı kardeşim! Suriye'de insanlık kaybetti. Suriye'yi yağmalayanlar insanlığını kaybetti. Vicdanını kaybetti.” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 11:44
  1. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener
  2. Türkiye ABD anlaşma

YORUM YAZ

  • NihalNihal2 dk önce
    Anlamadım bu sözü AKP için mi yoksa YPG ,ABD ve Rusya içindemi genelleme yapıp söylüyor 
  • milli olacağızmilli olacağız7 dk önce
    çok net, fitne ve fesadından resmen çatlamış, tansiyondan g....se şaşırmam.başarılı bir yönetici ancak tebrik edilir, kim tarafından, adam gibi adam olan tarafından, bunu gibiler ise hasedinden çatlar ancak, söylediklerinden anlaşılan tam da bu..
  • NazımNazım7 dk önce
    Kendi milletinin menfaatine ve ülkesinin çıkarlarına karşı tavır koyanların millet vekilliği iptal edilmeli ve edilmesi şartı anayasaya koyulmalı ve millet vekilliği düşürülmelidir. Çünkü milletinin aleyhinde davranış ve imalarda bulunan bir millet vekili milletin vekili olamaz. Olsa olsa Türk düşmanlarının vekili olur....!!!
  • MevlütMevlüt8 dk önce
    Bu Bukelemun ne biliyoda konuşuyor 
  • AkilAkil22 dk önce
    Karınınkoca değiştiği gibi parti değiştiren a şener gündemde olmakcabaliyor
  • KanuniKanuni26 dk önce
    Partisinin başkan yardımcısının canlı TV yayınında söylediklerini anlatan videoyu biri buna göstersin yahu ! Allah'ın garip kulu....
  • NumanNuman28 dk önce
    Tam psikiyatrik vaka. Sürekli saçmalıyor, üstelik bunun farkında bile değil garibim.
  • Yav he heYav he he31 dk önce
    Niye rahatsız mı oldun seni kimse adam yerine koymuyor galiba değerini bütün gavurlar anladı bir biz Türkler mi anlayamadık acaba atomun mucidi riyaziyat ilminin dehası tıp ilminin babası da sen mişsin öyle mi ya/pay zekanın mimarı da sen mişsin öyle diyorlar geçen birine anlattım az kaldı gülmekten ölecekti.
  • CabirCabir35 dk önce
    Abdüllatif Şener doğruları söylemiş, İSLAM haksızlık karşısında susmayı men eder.
  • BekirBekir36 dk önce
    sende yarim gram adamlık yok..
  • BozokBozok37 dk önce
    Hangi insanlardan bahsediyor pkk kaybettigi ve mehmetcik olmedigi ivIcin uzuntulerinimi belirtiyor.en son konusacak birisi.
  • muharemmuharem38 dk önce
    .. birani ic ... ulan su an ismini unuttum,,,habere tekrar girip ismini ögrenecegim.. abdulatif sener dogruya, simdi hatirladim ismini tekrar okuyunca..... abi sen git birani ic, en iyi bildgin is.
  • SOKAĞIN SESİSOKAĞIN SESİ40 dk önce
    Bu zat, Selo, Kemal, Kaftancıoğlu, bekaroğlu, HDP yoneticileri ....ajan OLABİLİR. YANİ ANCAK BU KADAR OLUR, ÜLKESİNİN ALEYHİNE DURUP, GAVURLARİN FİKRİ İLE AYNİ OLAN BİRİLERİ NE OLABİLİR?
  • RamazanRamazan44 dk önce
    Adamcağız, ne yapsın fikir ve düşünce prostatı olmuş damarlar tıkanmış, düşüncelerini çıkartamıyor, zannediyorum sonda gerekecek, bukadar parti değiştiren birisi için, söyledikleri gayet normal, yüzme bilmiyordun neden çıktın kavak ağacına der gibi.
  • ihsanihsan45 dk önce
    galiba mesele anmaşılamıyor. iç politakay alet edilen mesele dış politika olunca sorun büyüyor. Türkiyenin meselesi Türkiye de yaşayan Süriyelileri geri göndermek. chp nin dediği gibi. o zaman orda bir bölge oluşturmak ve oraya göndermekten başka çare yok. operason bunu içeriyordu o da oldu. milletvekili biraz akıllı olması lazım da...!
  • Eren Eren 48 dk önce
    Zırtapoz
  • LiberoLibero51 dk önce
    Soda iç....hazımsızlığa iyi gelir...
  • Durmuş CengizDurmuş Cengiz52 dk önce
    İdealini ilkesini kaybetmiş nasipsiz sen hala bu Milletin nasıl vekili olursun.
  • kiowakiowa53 dk önce
    bunu ne idüğü belli zaten, fakat abd-ab-israil vbb.'leri Türkkiyeye methiyeler düzüyorsa başka bir şeytanlık yaptıklarının işaretidir, nasıl operasyona başlayınca hepsi bir ağızdan Türkiye düşmanı oldular, o doğru yaptığımızın kanıtı göstergesi idi, şimdi methiyeler düzmeye başlayınca, şüpheleniyorum, başka başka tuzaklara çekilmeyiz diye
  • abdrhmnabdrhmn54 dk önce
    bizmi yağmaladıkki suriyeyi beyni sulanmış bunun
  • mahmutmahmut55 dk önce
    manyak buya kayda değer bi laf dememiş mal

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

El Chapo'nun oğlu yakalandı, Meksika karıştı
  1. El Chapo'nun oğlu yakalandı, Meksika..
  2. Kayseri'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
  3. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9..
  4. Trump'ın densizliğine Türkiye'den..
  5. TBMM Başkanı'ndan operasyon açıklaması!
  6. İşte Türkiye-ABD görüşmesinin detayları
  7. Trabzonspor scout ekibi takibe aldı!..
  8. Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonu
  9. Niğde'de feci kaza! 13 yaralı
  10. Anlaşma sonrası sınıra Giresun'dan..
  11. En çok iş ilanı ‘bilişim sektörü’nde
  12. Ahmet Kocaman kimdir? Meteoroloji..
  13. Fenerbahçe'den ses getirecek transfer..
  14. Sabancı Vakfı’dan 159 projeye 23..
  15. ABD ile varılan anlaşma sonrası..
  16. Ergün Güler kimdir? Meteoroloji Genel..
  17. ABD'de yaprak dökümü! Ayrılığı Trump..
  18. Abdüllatif Şener’den akıllara ziyan..
  19. Beşiktaş başkan adayından Talisca..
  20. Yumurta üreticileri rotayı Afrika’ya..
  21. Vatandaştan içimizdeki hainlere cevap:..
  22. KOBİ’ler e-ticaret ile atağa kalkıyor
  23. Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri..
  24. Tokat gibi sözler: Türk ordusu Alman..
  25. Mezat çetesine operasyon! Çok sayıda..
  26. Kahramanmaraş'ta orman yangını! 10..
  27. MediaMarkt’ta İPhone 11 mesaisi!
  28. Türkiye ve ABD anlaştı! Rusya'dan flaş..
  29. Enerjisa Enerji’de bayrak değişimi
  30. Taşeron işçi ne zaman kadroya alınacak?
Yarkadaş'ın sözlerine Mete Yarar çok sinirlendi!
Yarkadaş'ın sözlerine Mete Yarar çok sinirlendi!
Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
James Jeffrey ağzındaki baklayı çıkardı!
James Jeffrey ağzındaki baklayı çıkardı!
Kritik görüşmede mutabakat sağlandı
Kritik görüşmede mutabakat sağlandı

Günün Karikatürü

17 Ekim 2019
Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!
Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!
Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap
Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap