Abdüllatif Şener’den akıllara ziyan “anlaşma” tepkisi!

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Türkiye ile ABD’nin Suriye’de 5 günlük ateşkese varmasının ardından akıllara ziyan bir paylaşımda bulundu. Anlaşmadan rahatsız olan Şener, Suriye’de insanlığın kaybettiğini savundu.

Anlaşmayı manşetlerine taşıyan dünya basını ve ABD’li siyasetçiler de, Türkiye'nin istediğini aldığını ve bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi zaferi olduğunu yazdı.

ABD'li senatör Chuck Schumer'dan anlaşma yorumu

ABD basını, Türkiye’nin zaferini böyle gördü!

Dünyanın gündemine oturan anlaşmaya ilişkin CHP'den farklı bir ses yükseldi.

“İnsanlık kaybetti”

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Twitter'dan yapılan anlaşmayı sert bir dille eleştirdi.

Şener, “Türkiye-ABD dün masaya oturdu ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki operasyonu son buldu. Hala, kazan-kazan politikasından söz edenler var. Ne kazancı kardeşim! Suriye'de insanlık kaybetti. Suriye'yi yağmalayanlar insanlığını kaybetti. Vicdanını kaybetti.” ifadelerini kullandı.