Abdullah Özdemir’den Akit’e ziyaret

RIFAT BİLGİN İSTANBUL

Mazlumların gür sesi Akit Medya, Küçükçekmece’deki genel merkez binasında önemli konuklarını ağırlamaya devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet, Akit Medya Grubu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, misafirleri Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ağırladı. Ziyaretin ardından Özdemir, Akit TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan ve moderatörlüğünü Yusuf Ozan Demir’in üstlendiği Akit Özel programına konuk oldu. Programda Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan ve Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş’ın sorularını cevaplayan Özdemir, İstanbul’un geleceğine yönelik projelerini, yerel yönetim vizyonunu ve partisinin şehirde yürüttüğü çalışmaları anlattı. Özdemir, İstanbul’un sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için planlı ve kararlı adımlar attıklarını vurgularken, Akit Medya Grubu’na da yayıncılık faaliyetleri dolayısıyla teşekkür etti.

SEÇİM DEĞİL TİYATRO

Akit Özel programına katılan Başkan Özdemir, gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendirdi. Özdemir, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve casusluk soruşturmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken, AK Parti kadrolarının yerel yönetimlerdeki çalışmalarını, yaklaşan seçim sürecine dair hazırlıkları ve İstanbul’un geleceğine yönelik vizyonlarını da paylaştı. Programda ayrıca, partinin kente dair yeni stratejileri ve öncelikleri açıkladı. Bayrampaşa Belediyesinde yenilenen başkanvekili seçiminde yaşananları aktaran Özdemir, şunları dile getirdi: “Bayrampaşa’da CHP’nin 22, Cumhur İttifakı’nın ise 15 meclis üyesi vardı. Ancak CHP’li meclis üyelerinin yönetimdeki yanlışlara tepki göstermesine rağmen bu çağrılar dikkate alınmadı. Bunun sonucunda 2 üye istifa etti, 2 üye de bağımsız oldu. Ardından ilçede yeniden seçim sürecine gidildi. İlk seçimde türlü bahanelerle sonuç manipüle edilmeye çalışıldı. ‘İbrahim Akın’ın isminde harf hatası var’, ‘pusula dışarıdan getirildi’, ‘isim yanında çizgi var’ gibi gerekçeler öne sürdüler. Oysa fark ortadaydı, biz 18’e 19 kazanmıştık. Buna rağmen kurayla sonuç açıklandı. Dahası hem aday olan hem de seçimi yöneten kişi aynıydı. Bu başlı başına bir usulsüzlüktü. Bu kez de oy pusulasında ismimizi değiştirerek manipülasyon yapmaya kalktılar. Biz de artık yeter dedik. Karşımızda bir seçim değil, resmen bir tiyatro sahneleniyordu. Biz de bu haksızlık karşısında ‘One Minute’ diyen liderimizin kararlı duruşunu yansıttık.”

İSTANBUL’UN SORUNU

İstanbul’daki CHP belediyeciliğini örneklerle eleştiren Abdullah Özdemir, mevcut yönetimin hizmet üretemediğini vurgulayarak, “İstanbul’da hizmetsizlik nedeniyle ciddi bir mağduriyet var. Toplu ulaşımda gecikmeler, otobüs seferlerindeki aksaklıklar ve trafik sorunları artık kronik hale geldi. İstanbul, tarihinde ilk kez bu dönemde dünyada trafik sıkışıklığında birinci sıraya çıktı. Bizim dönemimizde 6. sıradaydı. Bugün yıllık 105 saatlik trafik gecikmesiyle ilk sıradayız” dedi. Özdemir, CHP’li yönetimin ulaşım yatırımlarını ihmal ettiğini de belirterek, “Metro yapılmıyor, otobüs filosu yenilenmiyor, hat optimizasyonu yapılmıyor. AK Parti döneminde yapılan yolların dörtte biri bile bu dönemde yapılmadı. Mevcut projelerin çoğu da bizim dönemimizde başlatılmıştı” ifadelerini kullandı. CHP’nin kente dair anlatabileceği somut bir hizmetinin kalmadığını söyleyen Özdemir, “Ekrem Bey’in övündüğü kent lokantaları ve kreşler dışında ortaya konulan bir başarı yok” dedi. Deprem bölgesindeki çalışmalara da değinen Özdemir, şunları aktardı: “Büyük felaketin ardından 300 bin konutu tamamlayıp teslim ettik, 150 binini de yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. Böylece yaklaşık 2 milyon vatandaşımız güvenli yuvalarına kavuşmuş olacak.”

İDDİANAMESİ ALGILARI YIKACAK

CHP’lilerin belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında mağduriyet edebiyatı yaparak süreci etkilemeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı: “Şöyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. ‘Bakın, bunları da tutuklayacaklar. Tehdit var, baskı var. O yüzden taraf değiştiriyorlar.’ Oysa şu anda baktığınızda, CHP’Li belediye başkanlarına ilişkin iddianameler birer birer ortaya çıkmaya başladı. Şu ana kadar 6-7 tanesinin iddianamesi hazırlandı, bunların arasında İstanbul’dakiler de var. Bu davaların nedenleri açık ve net. Ortada somut fiiller, açık deliller var. Yani ortada tamamen işlenen eylemlerle ilgili bir hukuki süreç söz konusu. Bunun dışında herhangi bir farklı bakış açısı ya da siyasi saik söz konusu değil. Zaten şikâyet edenlerin de çoğu CHP’li. Ancak CHP, bunu bir mağduriyet edebiyatı üzerinden topluma farklı göstermeye çalışıyor. İnsanların zihninde bir algı oluşturarak sempati toplamayı hedefliyor. Bu yöntem bugüne kadar bir ölçüde işe yaradı. Fakat özellikle Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin ardından bu algının etkisi azalmaya başladı. İstanbul iddianamesinin kamuoyuna yansımasıyla algı tamamen çökecek.”