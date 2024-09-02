Abdullah Muradoğlu'ndan çarpıcı iddialar! Netanyahu'nun yeni hedefi orası olacak

Yeni Şafak yazarı Abdullah Muradoğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'ya yönelik soykırım planlarını eleştirdi. Muradoğlu, ABD'nin İsrail'e sunduğu koşulsuz askeri desteğin bu politikalara cesaret verdiğini söyledi. Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin artırılmasına yönelik girişimlere karşı uluslararası hukukun çiğnendiğini belirten Muradoğlu, ABD'nin çifte standardına dikkat çekti. Muradoğlu, şunları kaydetti:

"Netanyahu’nun elinde bir süngü var, sert bir kayaya çarpana kadar toprağı eşelemeye devam edecek. Kan dökmeye bir türlü doymayan Netanyahu bu kez soykırımı Batı Şeria’ya taşırıyor. Netanyahu’yu teşvik edip cesaretlendirense ABD’nin İsrail’e sunduğu koşulsuz askerî yardım.

Tel Aviv merkezli “Haaretz” gazetesinde Mart ayında yayınlanan bir haberde üst düzey İsrailli bir subayın itirafı yer alıyordu. Haberde İsrail’in Gazze’de kullandığı bombaların bolluğuna dikkat çekiliyordu. Masum çocukların, bebeklerin narin bedenlerini kavuran bombalar ABD’den geliyordu. Bu subaya göre bombaların savurganca kullanılması, ABD’nin İsrail’i silahlandırmayı ve finanse etmeyi sürdüreceğine dair mutlak bir varsayımı yansıtıyordu.

ABD Başkan Yardımcısı ve ABD Başkan Adayı Kamala Harris Perşembe gecesi “CNN”de yayınlanan röportajında da İsrail’e kayıtsız-şartsız desteğe duyduğu sadakate bir kez daha vurgu yaptı. Harris “CNN” sunucusunun ısrarlı sorularına rağmen İsrail’e silah sevkiyatını durdurmayacağını yinelemekten vazgeçmedi. “Çok fazla masum Filistinli hayatını kaybetti. Bir anlaşmaya ulaşılmasını sağlamamız gerekiyor. Bu savaş bitmek zorunda” diyen Harris bu arada İsrail ve Filistin arasında iki devletli bir çözüme destek verdiğini iddia ediyordu.

Harris’in röportajından iki gün önce İsrail Ordusu Batı Şeria’ya saldırarak çok sayıda Filistinliyi daha katletti. İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz Gazze’de yaptıklarının Batı Şeria’da da aynen yapılması gerektiğini belirterek, “Bu her şey için bir savaş ve bunu kazanmalıyız” diyordu.

Tabii Harris, İsrail’in Batı Şeria’da yasa dışı Siyonist yerleşimler inşa ederek ABD’nin güya arabuluculuk yaptığı ‘iki devletli çözüm’ü baltalamasına değinmedi. İsrail zaten ‘iki devletli çözüm’e hiçbir şekilde yanaşmıyor. ABD ise hem İsrail’i tepeden tırnağa silahlandırıyor, malî ve diplomatik destek veriyor, hem de kendini ‘tarafsız’ bir hakemmiş gibi göstermeye çalışıyor. Gerçekte ABD’nin yaptığı İsrail’in yaptıklarını yapmaya devam etmesini sağlıyor.

Batı Şeria’da 700 bin civarında yasa dışı Siyonist yerleşimci yaşıyor. Bunların önemi bir kısmı ziyadesiyle silahlandırılmış bulunuyor. Filistinlilere kan kusturan yerleşimcilerin bir kısmı aynı zamanda Amerikan vatandaşı. Amerika’daki birçok özel kuruluş onlarca yıldır Batı Şeria’daki yerleşimlerin genişletilmesine açıktan malî destek veriyor. ABD hiçbirini umursamıyor. Biden Yönetimi birkaç yerleşimciye göstermelik yaptırım uygulamaktan öteye geçmedi.

Gazze, Kudüs ve Batı Şeria uluslararası hukuka göre “işgâl altındaki topraklar” olarak kabul ediliyor. Geçtiğimiz ay BM’nin en yüksek yargı organı olan ve “Dünya Mahkemesi” olarak da nitelenen “Uluslararası Adalet Divanı” İsrail’in Filistin topraklarını işgal ettiğini hatırlattı ve bu işgale derhal son verilmesi gerektiğini bildirdi. BM Güvenlik Konseyi’nin veto yetkisine sahip 5 daimi üyesinden biri olan ABD “Dünya Mahkemesi”nin bu bildirimine de sessiz kaldı.

Harris’in röportajının gerçekleştiği gün İsrail Gazze’de Washington merkezli “Amerikan Yakın Doğu Mülteci Yardım Örgütü’ne (ANERA) ait konvoya saldırdı. Saldırıda hastaneye tıbbî yardım ve yakıt taşıyan bu konvoya refakat eden dört Filistinli daha öldürüldü. İsrail ordusu Çarşamba günü ABD merkezli “Dünya Gıda Programı (WFP)” adlı kuruluşa ait bir konvoyu da kurşun yağmuruna tutmuştu. ABD yasaları, Amerikan insanî yardımının ulaştırılmasını engelleyen bir ülkeye silah sağlamayı yasaklıyor. Harris CNN röportajında buna da değinmedi.

ABD 7 Ekim’den bu yana İsrail’e 600 civarında silah sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu sevkiyatların önemli bölümü ABD yasaları aşılarak gerçekleştirildi. Birçok sevkiyat ise “ABD Kongresi”ne bildirim yapılmasına gerek duyulmayacak şekilde ölçek düşürülerek yapıldı. Böyle bir yola başvurulmasının sebebi Netanyahu’ya ihtiyaç duyduğu silahları bir an önce ulaştırmaktı.

Amerikan süngüsü Netanyahu’nun elinden alınmadıkça Gazze ve Batı Şeria’da soykırım devam edecek. Amerikan Demokratları’nın güler yüzlü Kamala Harris’i ise bu kanlı süngüyü bilemeye devam edeceğini söylüyor. Harris’in ne Biden’dan, ne de Trump’tan hiçbir farkı yok.

Amerikan halkının ne düşündüğününse bu koşullarda önemi yok. ABD siyasetçileri “İsrail Lobisi”nin ne dediğine bakıyorlar. “Lobi” İsrail yanlısı siyasetçileri cömertçe finanse ediyor, siyasetçiler İsrail’e cömertçe bomba sağlıyorlar, İsrail de cömertçe öldürmeye devam ediyor."

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