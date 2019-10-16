Abdullah Kaya kimdir? Abdullah Kaya THK’ya kayyum mu atandı?

Son dakika haberine göre, Türk Hava Kurumu'na (THK) kayyum atandı. Türk Hava Kurumu yönetimine Abdullah Kaya atanda. Peki Abdullah Kayakimdir, nerelidir? Abdullah Kaya hangi görevlerde bulundu?

Abdullah Kaya kimdir?

Abdullah Kaya 1965 yılında Kayseri ilinde doğdu. Kaya, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ayrıca Abdullah Kaya, 1998-1999 yıllarında ABD Carnegie Mellon Üniversitesi Kamu Yönetimi dalında yüksek lisans yaptı.

Abdullah Kaya, çalışma hayatına İçişleri Bakanlığında başladı. Ayrıca 1990 yılında Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak Maliye Bakanlığına girdi. Maliye Bakanlığında ise Baş Müfettişlik, Genel Müdür Yardımcılığı, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ayrıca Maliye Bakanlığı Müsteşarı Abdullah Kaya iyi derecede İngilizce bilmektedir. Kaya evlidir ve 3 çocuk babasıdır.